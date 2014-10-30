كاسياس: لقب دوري الأبطال العاشر ضمد جراحي

(إفي): أكد إيكر كاسياس قائد وحارس ريال مدريد الإسباني أن تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة العاشرة في الموسم الماضي ضمد جراحه.
وأوضح كاسياس في تصريحات صحفية خلال حدث دعائي "اللقب العاشر كان علاجا بالنسبة لي، كنا نبحث عنه منذ فترة طويلة، قضينا 12 عاما دون الوصول للنهائي".
وأشار كاسياس إلى أن شعور التتويج بدوري الأبطال مختلف عن التتويج بكأس العالم، مشيرا إلى أن "المونديال يبعث بالفرح على شعب بأكمله".
وقال أن الجيل الجديد محظوظ بأنه عاصر منتخبا بطلا لأوروبا والعالم، مضيفا "في بداية مشواري كنا نخرج من البطولات الهامة من ربع النهائي وبركلات الترجيح".
وشدد (القديس) على أن الريال يتحفز لتصدر الدوري الإسباني بعد الفوز بالكلاسيكو.