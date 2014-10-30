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رئيس بوركينا فاسو يعلن الطوارئ ويدعو لإنهاء الاحتجاجات

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رئيس بوركينا فاسو يعلن الطوارئ ويدعو لإنهاء الاحتجاجات رئيس بوركينا فاسو يعلن الطوارئ ويدعو لإنهاء الاحتجاجات

رئيس بوركينا فاسو

قال راديو محلي إن رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري أعلن حالة الطوارئ يوم الخميس وتعهد ببدء محادثات مع المعارضة وذلك في مسعى لنزع فتيل الاحتجاجات التي أثارتها محاولته تمديد حكمه المستمر منذ 27 عاما.

وجاء في بيان تلاه مذيع في إذاعة أوميجا إف.إم “أعلنت حالة الطوارئ في أنحاء البلاد. ويقوم قائد القوات المسلحة بتنفيذ هذا القرار الذي يبدأ سريانه اليوم.”

وأضاف “أعلن حل اعتبارا من اليوم من أجل توفير ظروف للتغيير. وأدعو زعماء المعارضة السياسية إلى وضع حد للاحتجاجات. وأتعهد اعتبارا من اليوم ببدء محادثات مع جميع الفاعلين من أجل إنهاء الأزمة.

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