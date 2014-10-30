10 آلاف بطاقة رقم قومي لسيدات الفيوم

قالت ليلي طه قاسم ، أمين فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم بأن الفرع وفر 10 آلاف بطاقة رقم قومى للسيدات والفتيات بالمحافظة من مختلف الفئات فى الفرع بمدينة الفيوم وأنه يشترط الحصول على صورة من شهادة الميلاد وصورة لبطاقة الأب وأن التصوير سيمتد حتى 31 ديسمبر القادم فى مكان فى القرى .

وأشارت إلى أن الفرع وفر 3 آلاف استمارة للتدريب من أجل التشغيل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة وأنه تم فتح باب المشاركة فى التدريب لجميع الفتيات الحاصلات على مؤهل بدءا من الإعدادية وحتى المؤهلات الجامعية ، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل وأبدت ترحيبها باستقبال أعضاء الأحزاب والنقابات بالمحافظة .