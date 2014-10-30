زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب جنوبي شرقي تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ولاية “بتليس” جنوبي شرقي تركيا.

وأفاد معهد رصد قنديللي للزلازل في جامعة البوسفور التركية، على موقعه الالكتروني، أن زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية بيتلس، في تمام الساعة 16:35 بالتوقيت المحلي، مشيرًا أن مركزه في قرية “كوزال صو”، التابعة لقضاء “أهلات”، بالولاية.

ولفت المعهد أنَّ مركز الزلزال وقع على عمق خمسة كيلو مترات تحت سطح الأرض، وشعر به سكان الولايات، والأقضية المجاورة، كما تسبب في إثارة حالة من الذعر بين السكان، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، والممتلكات.