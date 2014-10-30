نجوم السينما المصرية في معرض كتاب الطفل بالمغرب

يحلّ كل من الممثل المصري يحي الفخراني، والممثلتين حنان مطاوع وهالة فاخر ضيوفاً على معرض كتاب الطفل والناشئة في دورته الأولى، ومن المقرر أنّ تنظمّه المديرية الجمهوية لوزارة الثقافة في مدينة الدار البيضاء في فضاءات كاتدارئية القلب المقدس، في الفترة ما بين 4 و 9 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويشارك الفخراني في هذه التظاهرة بتقديمه مجموعة من قصص الحيوانات في القرآن الكريم، كما سيكون موعد زوّار المعرض مع الفنانة هالة فاخر برفقة الممثلة المصرية حنان مطاوع التي ستلتقي جمهور المعرض للحديث عن تجربتها الفنّية في مجالات الإبداع في السينما والإذاعة والتلفزيون.

كما تحضر الدورة أيضاً، الكاتبة المصرية والإعلامية سماح أبو بكر عزت المعروفة بكتاباتها عن الطفل، ومن المغرب يلتقي ضيوف المعرض مع العديد من الوجوه الفنية المعروفة في التلفزيون والسينما الذين سيتناوبون على إعداد وتقديم ورشات في السّرد والقصّ ومن ضمنهم الكوميديان محمد الجم وحسن الفذ، وممثلين معروفين في الدراما والمسرح والكوميديا مثل: ثريا العلوي، وسامية أقريو، وإدريس الروخ، وكمال الكاظمي، وآخرين...

وستعرف هذه التظاهرة الثقافية مشاركة العديد من المثقفين والمهتمين بإبداعات الطفل، وسيتم إقامة 41 نشاطاً ثقافياً بمشاركة 44 شخص، و3 عروض مسرحية، و17 ورشة تكوينية، و23 حصّة في القصّ والسرد وحوارات مع فنانين.