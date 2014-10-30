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أحلام حجي تحتفل بعيد ميلادها في بيروت

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أحلام حجي تحتفل بعيد ميلادها في بيروت أحلام حجي تحتفل بعيد ميلادها في بيروت

الخميس 30-10-2014 23:01

احتفلت ملكة جمال الشرق الأوسط السابقة والفنانة المغربية أحلام حجي بعيد ميلادها في بيروت، وسط مجموعة من الفنانين والإعلاميين والأصدقاء.

وأحيا المناسبة الفنان عماد حاوي وفرقته الموسيقية، حتّى ساعات الصّباح الأولى، فيما انتشرت في المكان باقات الورود تكريماً لصاحبة العيد التّي دخلت عالم الغناء منذ فترة وجيزة، والتي اختارت العاصمة اللبنانية كمقر أساسي لتلك الانطلاقة.
ولكن هذا لم يوقف نشاط أحلام في مؤسستها "أحلام الطفولة" التّي تعنى بالأطفال العرب الأيتام المتواجدين في أوروبا ولندن، وهي تستعد لافتتاح مقر لها في بيروت قريباً.

يشار إلى أنّه انتشر مؤخراً خبر زواج أحلام حجي من النّجم اللبناني وائل كفوري، ولكن أيدي غانم ابن خالة وائل ومدير أعماله نفى الخبر، وأوضح أنّه مجرّد شائعة، وأكد أنّ وائل يقضي أجمل أيام حياته مع زوجته أنجيلا بشارة وابنتهما الوحيدة.

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سيدتي