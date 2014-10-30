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المحكمة تلزم عز بإجراء تحليل الحمض النووي وزينة: باركوا لي

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المحكمة تلزم عز بإجراء تحليل الحمض النووي وزينة: باركوا لي المحكمة تلزم عز بإجراء تحليل الحمض النووي وزينة: باركوا لي

الخميس 30-10-2014 23:27

في مفاجأة من العيار الثقيل، قد تقلب الموازين في قضية أحمد عز وزينة، التي شهدت عليها محكمة الأسرة، ألزمت المحكمة اليوم الفنان أحمد عز بإجراء تحليل DNA، وفيما ستؤجل القضية حتى 15 من كانون الثاني/يناير المقبل حتّى ينتهي عز من إجراء التّحاليل.
وكان مرتضى منصور محامي عز، قدّ أكد مراراً أنّ عز لن يجري تحليل الـ DNA، طالما إنه لم يتزوج زينة ولا يوجد مع خصمه زينة ما يثبت إنه تزوجها، على حد تعبيره.
ويعتبر هذا التحليل المسمى بالبصمة الوراثية الأمل الأخير لزينة لإثبات نسب توأميها عز الدين وزين الدين لأحمد عز.
وعقب صدور الحكم، كتبت زينة على حسابها الشخصيفي موقع "إنستغرام": "أحمدك يا رب الحمد لله الحمد لله الحمد الحمد لله،كلوا يقول مبروك وشكرا لكل اللي وقفي جنبي".

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سيدتي