Kate Middleton تستعين بالتنويم المغناطيسي كي تلد

تسير دوقة كامبريدج Kate Middleton على خطى بعض نجمات هوليوود، بعد أن قرّرت اللجوء إلى تقنيّة "hypnobirthing" التي تقوم على التنويم المغناطيسيّ لإزالة الخوف من الولادة.

وأفادت الصحف البريطانيّة أنّ الدوقة Middleton تردّدت بشأن هذا الخيار البديل، بالرغم من أنّه أمر اشتهرت به بعض نجمات هوليوود مثل إنجيلينا جولي وجيسيكا ألبا.

ونقلت الصحف عن أحد المصادر قوله إنّ " Middleton" تشعر بالحماس الشديد حيال فكرة "هيبنو بيرث"، في الوقت الذي تبحث في العديد من الخيارات. لكنّها تعتقد أنّ هذا الخيار يبدو مثيراً للاهتمام".

يُشار إلى أنّ William قد أعلن إصراره على حضور ولادة طفله المنتظر في يوليو المقبل، برغم أنّ هذا الأمر لا يتّفق عادة مع البروتوكول الملكيّ.