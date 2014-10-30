تويتر النّجوم: فايز المالكي بأغرب سيلفي، ونجوى كرم تغرّد تضامناَ مع الجيش اللبناني

أصبح موقع "تويتر" ينقل لنا حياة النّجوم اليومية، فماذا غرّدوا على حساباتهم الشخصية؟

ضمن مواقفها الوطنية التّي اعتاد الناس عليها الناس، غرّدت النجمة نجوى كرم على حسابها في "تويتر"، تغريدة تضامنت من خلالها مع المخطوفين العسكريين في الجيش اللبناني، فكتبت: "كل دمعة عم تنزل من دموع المخطوفين بالجيش بتسوى ممالك الكون كله".

أمّا حفلة بلاتينيوم ريكوردز، التي أقامت حفل إطلاقها ليلة أمس في أبوظبي، كان لها حصة كبيرة من تغريدات كل من رامي عياش ومحمد عسّاف اللذين أحيا الحفل، فحاول كل من النجمين نقل لجمهوره أجواء الحفل عبر نشر صورهما في الاحتفال. ومن جهتها، الإعلامية لجين عمران التّي تولّت تقديم الحفل، أطّلعت جمهورها من خلال تغريدة أنّها تقوم بالبروفات: "مرتبطة بتقديم مناسبة هذا المساء في أبوظبي لشركة بلاتينيوم ريكوردز و #إيفانتيك و البروفات على قدم وساق".

ومن أجواء الحفلات أيضاً، روجّت النّجمة اللبنانية ديانا حداد لحفلتها التي ستقيمها غداً الجمعة في الإمارات في "سيتي سنتر الفجيرة"، وكتبت: "حبايبي في انتظاركم يوم #الجمعة الموافق ٢٠١٤/١٠/٣١ في #سيتي_سنتر_الفجيرة، في حفل يجمعني معكم حبايبي". وفي سياق أخر أعربت ديانا عن تشجيعها لمنتخب ريال مدريد حيث غرّدت: الله عليك يا الريال #ريال_مدريد_كورنيا #هلا_مدريد #RealMadrid @RmadridInfo @realmadrid @realmadridarab".

بدورها، نشرت كارول سماحة صورة لها وهي على إحدى الشواطىء، دون أنّ تفصح عن مكان وجودها فغردت: :أمضي عطلة في مكان ما في العالم مع حبيبي".

وفي إطار التّرويج لأغنيتها "يلا يلا"، نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة لابنتها الصغرى وهي تحمل قلب صغير مستوحى من أجواء فيديو كليب الأغنية الذي أطلقتها منذ حوالي الأسبوع، ودعت الجميع إلى متابعته ونشره.

باريس، هي ما اجتمعت عليها تغريدات كل من تامر حسني وإليسا، فتامر أبلغ جمهوره بأنه يستعد للسفر إلى باريس، أما إليسا أرسلت تحياتها إلى جمهورها أثناء وجود في باريس حيث تصوّر فيديو كليبات أحدث أغانيها.

أحلام من جهتها، تمنّت عبر "تويتر" الشّفاء العاجل للشاعر عبداللطيف الشيخ لأنه يجري عملية قسطرة في القلب، ودعت جمهورها إلى الدعاء له مغردةً: "اللهم أني أسالك الشفاء للأخ الصديق شاعرنا الكبير #عبداللطيف_ال_الشيخ يجري اليوم عمليه #قسطره في القلب اسالكم بالله ان تدعوا له #ريتويت #دعاء".

أمّا الفنان فايز المالكي، فأعلن جمهوره بأنّه حصل على لقب "الشخصية الإنسانية"، من مركز بن راشد للمعاقين في الإمارات، بسبب مواقفه الإنسانية.

وفي سياق أخر، قام المالكي بالتقاط صورة سيلفي مع طفاية حريق، دعا من خلالها الجميع إلى ضرورة وجود طفاية حريق في أي مكان يتواجدون فيه، من أجل المحافظة على سلامتهم، وغرّد: "اجمل سلفي مع طفاية حريق في بيتك في سيارتك في مكتبك.السلامة هي اول شي....".

وبعد نشر هذه الصورة، تفاعل معه متابعيه، وقاموا بإلتقاط صور سيلفي مع طفايات حريق لدعم الحملة التّي أطلقها.