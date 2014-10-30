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صباحي يدعو اليابان للاستثمار في مشروع قناة السويس الجديدة

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صباحي يدعو اليابان للاستثمار في مشروع قناة السويس الجديدة صباحي يدعو اليابان للاستثمار في مشروع قناة السويس الجديدة

دعا حمدين صباحي، مؤسس حزب التيار الشعبي، تحت التأسيس، اليابانية إلى مساندة الجهود المصرية لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن هناك فرصة عظيمة أمام اليابان للاستثمار في المشروع القومي الجديد بمنطقة قناة السويس، وحث «صباحي» كبريات الشركات اليابانية على القيام بدور ملموس في الجهود التنموية الجديدة في .

وقال «صباحي»، لدى استقباله في مكتبه، مساء الخميس، السفير الياباني، تاكاهيرو كاجاوا، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد في القاهرة «إن اليابان دولة صديقة لمصر وقدمت عدة مساعدات على مدى العقود الماضية، وفى مقدمة المشروعات المشتركة التي حظيت بإعجاب وتقدير المصريين: دار الأوبرا ومستشفى أبوالريش للأطفال وجسر قناة السويس»، كما تساهم في بناء المتحف الكبير، وإقامة الجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب.

وشرح «صباحي» للسفير الياباني آخر التطورات التي شهدتها مصر في مجال تنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، من الانتهاء من التعديلات الدستورية وانتخاب الرئيس، وتجرى الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية مطلع العام المقبل، مؤكدا أن إرادة المصريين هي تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وإقامة الجمهورية الثالثة المدنية الديمقراطية الحديثة، التي كانت الغاية من ثورتي 25 يناير و30 يونيو، المجيدتين، رغم الصعوبات الأمنية وحرب الإرهاب المفروضة على الشعب المصري من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

وأكد «صباحي» أهمية عودة حركة السياحة اليابانية إلى معدلاتها الطبيعية في مصر خاصة بعد إعادة خط مصر للطيران القاهرة- طوكيو مشيرا إلى عمق العلاقات الثقافية بين الشعبين المصري والياباني، وحضر المقابلة كل من المستشار السياسي بالسفارة اليابانية بالقاهرة كينجى إينوشيتا والدكتورة ماجدة غنيم والكاتب الصحفي كمال جاب الله.

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