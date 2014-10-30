رافعًا شعار «لأول مرة».. مهرجان القاهرة السينمائي يتحدى أزماته

كتب – مصطفى حمزة

على أمل تجاوز الصعوبات التى تواجه فعالياته، يرفع مهرجان القاهرة السينمائى الدولى شعار “لأول مرة”فى الدورة36 التى تقام فى الفترة من 9إلى 18نوفمبر وهو ما سعينا لرصدة فى هذا التقرير.

**للمرة الأولى فى تاريخ مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أن يتم وضع صورة فنانا مصريا على البوستر الخاص بالدورة الذى صممة الفنان الشاب كريم أدم ،ويحدث هذا مع النجمة الكبيرة نادية لطفي التى يتم تكريمها ايضا.

نادية لطفى ملهمة البوستر ..من هى؟

وولدت بولا محمد لطفي شفيق في حي عابدين بالقاهرة وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، بدأت مشوارها الفني بعد أن اكتشفها المخرج “رمسيس نجيب” الذي قدمها للسينما أول مرة من خلال فيلم “سلطان” عام 1959 ولاقت قبولاً واسعاً.

كانت البداية الحقيقية للشهرة والنجومية عقب فيلم “النظارة السوداء” عام 1963، واستمرت نجاحاتها المتتالية من خلال إجادتها للأدوار المتنوعة بين الرومانسية في فيلم “الخطايا”، البنت الأرستقراطية في “النظارة السوداء”، ابنة الطبقة الشعبية في فيلم “قاع المدينة”، كما لمعت في فيلم “السمان والخريف” وكانت الوحيدة التي نافست سعاد حسني في تلك الفترة .

بلغ رصيدها الفني حوالي 75 فيلماً سينمائياً على مدار 30 عاماً، من أبرزها: على ورق سوليفان، الناصر صلاح الدين، حبي الوحيد، الخطايا، أبي فوق الشجرة، السمان والخريف، النظارة السوداء، للرجال فقط، بين القصرين، المستحيل، الأخوة الأعداء وبديعة مصابني.

عملت تحت قيادة المخرجين الكبار مثل: عاطف سالم (السبع بنات)، حسن الإمام (الخطايا)، يوسف شاهين (الناصر صلاح الدين) حسام الدين مصطفى (النظارة السوداء) .. وغيرهم إلا أنها تعاونت أيضاً مع جيل المخرجين “المجددين” في السينما المصرية مثل: حسين كمال (المستحيل)، أشرف فهمي (رحلة داخل امرأة) محمد راضي (الحاجز)، خيري بشارة (الأقدار الدامية).

بعد مشاركتها في فيلم “الأب الشرعي” (1988) اعتزلت السينما، وانشغلت بالأنشطة الاجتماعية والسياسية.

اشتهرت بمواقفها الوطنية، ومناصرتها للقضية الفلسطينية، فمن بعد 10 سنوات فقط من احترافها التمثيل عرفت الطريق للخدمة العامة؛ حيث نظمت رحلات للفنانين إلى الجبهة أثناء حربي الاستنزاف وأكتوبر 1973 كما كانت أول من استقل السفينة المتجهة إلى بيروت عام 1982، عقب اجتياحها بواسطة الإسرائيليين، وانضمت إلى قوات المقاومة الفلسطينية والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، المحاصرين هناك، وقامت بتسجيل ما يحدث ونقلته لمحطات التلفزيون العالمية.

نالت العديد من الجوائز خلال مشوارها الفني؛ حيث حصلت على جائزة المركز الكاثوليكي عن فيلم “السبع بنات”، وجائزة المؤسسة العامة للسينما عن فيلم “أيام الحب”، كما حصلت على جائزة مهرجان طنجة، والجائزة الذهبية من المغرب عام 1968، بالإضافة إلى جائزة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما عن دورها في فيلم “رحلة داخل امرأة”.

فعاليات خاصة جدا

**لجنة التحكيم الدوليه،ترأسها مصر لأول مرة بالإضافة لكون يسرا هى أول فنانة مصرية عربية ترأس لجنة تحكيم مهرجان دولى ببلدها.،وتضم اللجنة 8أعضاء،وتشارك بالمسابقة مجموعة أفلام تعرض للمرة الأوولى عالميا ،أخرى عربيا وإفريقيا .

**مسابقة أفاق السينما العربية “لأول مرة”تنظمها نقابة المهن السينمائية،تراس لجنة التحكيم ليلى علوى ،تشارك بها 8 أفلام

**أسبوع النقاد الدولى برنامج مستقل لمخرجى الافلام الطويله عمل اول وثانى تتنافس على جائزة شادى عبد السلام “50000جنية” فتحى فرج “25ألف جنية”

يرأس لجنة التحكيم الكاتب الصحفى التونسى خميس الخياطى.ويشارك بها 7أفلام

الأفلام التى تعرض عالميا لآول مرة،هى المصرى “باب الوداع”للمخرج كريم حنفى، اليونانى “إلى الأبد ” للمخرجة مرجريتا ماننتا ، الأسبانى “السيدة براكتيس وجليسة الأطفال والحفيد الضال وإيماسوراس ” لمخرج سيرجيو كاندال ،الإماراتى التسجيلى”أحمر أزرق أصفر” من إخراج نجوم العالم.

*عربيا وإفريقيا تعرض للمرة الأولى أفلام ،التسجيلى الأمريكى “عبر عدسات سوداء “إخراج توماس ألأن هاريس،الروائى الفلسطينى”عيون الحرامية” للمخرجة نجوى نجار،التسجيلى الفرنسى”لقد جئنا كأصدقاء”للمخرج هيبر تسابوير،البرازيلى “الصبى والعالم” إخراج ألى أبريو، الأسترالى المشارك فى مسابقة الاوسكار 2015″بلد تشارلى”للمخرج رولف دى هير”الفرنسى”الحب من أول صراع”للمخرج توماس كايلى،اليابانى “جزيرة جيوفانى” إخراج ميزيوهونيشا كودو،الإيطالى “وكان صباح وكان مساء” للمخرج إيمانويليكاوزو.

ومن الدومنيكان يشارك فيلم “دولارات من رمال” للمخرج إسرائيل كارديناسولا،الأيرانى “ميلبورن” إخراج نيما جافيدى، الامريكى “خمس نجوم” للمخرج كيث ميللر،الصينى “<ضوء الشمس المظلم”للمخرج ليو بو.

**فى قسم مهرجان المهرجانات يعرض لآول مرة عربيا وأفريقيا 16فيلم ،منها فيلمان فرنسىان هما” حياة رايلي”"إخراج آلان رينييه، فاز بجائزة ألفريد باور وجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) في مهرجان برلين 2014، و”ديبلوماسية”إخراج فولكر شوليندورف،و فاز بجائزة أحسن سيناريو (فولكر شوليندورف وسيريل جلي) في مهرجان شنغهاي 2014،اليابانى ” الضوء يسطع هناك فقط”

إخراج ميبو ، وفاز بجائزة أحسن مخرج في مهرجان مونتريال 2014،ويمثل السينما اليابانية في مسابقة الأوسكار 2015،البرازيلى ” أنشودة جان الفقير (البيت الكبير)”إخراج فيليبي باربوسا،و فاز بجوائز لجنة التحكيم وأحسن ممثل في دور مساعد (مارشيليو نوفاس)،وأحسن ممثلة في دور مساعد (كلاريسا بينيرو) وأحسن سيناريو (فيليبي باربوسا وكارين ستاينبرج)في مهرجان الأفلام البرازيلية 2014،وبجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) وجائزة الجمهور في مهرجان تولوز لأفلام أمريكا اللاتينية 2014، ومن لاتفيا ” صخور في جيوبي”إخراج سيجني باوماني،و فاز بجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) في مهرجان كارلو في فاري 2014،ويمثل السينما اللاتفية في مسابقة أوسكار 2015

**فى قسم العروض الخاصة يقدم المهرجان لاول مرة عالميا مجموعة أفلام،وهى المصرى ” حائط البطولات”إخراج محمد راضي،التسجيلى الأيطالى” الساحة السحرية”إخراج أندريه براندسترالير و نيكولو برونا.

_كما يعرض دوليا لآول مرة الفيلم الاماراتى “من ألف إلى باء”إخراج علي مصطفى،والايرانى ” “الركن”إخراج عابد أبست.

_ولآول مرة عربيا أفريقيا يعرض بالمهرجان مجموعة أفلام ،ومنها فيلم الإفتتاح “القطع” وهو ألمانى الجنسية ،ومن إخراج فاتح أكين،وكذلك الفيلم البيونانى ” إنجلترا الصغيرة “إخراج بانيتليس فولجاريس،المقرر عرضه فى ختام المهرجان،و فاز بجوائز أحسن فيلم وأحسن إخراج وأحسن ممثلة (بينلوب تسيليكا) في مهرجان شنغهاي 2014،ويمثل السينما اليونانية في مسابقة الأوسكار 2015

**ويشهد قسم عن السينما العرض الآول عالميا للفيلم المصرى”زى عود الكبريت”إخراج حسينمى الامام،وكذلك أول عرض دولى للفيلم التسجيلى الايطالى” ضائع في الظلام”إخراج لورينزو بيزانو.

_وعربيا وأفريقيا يعرض لاول مرة 6 أفلام تسجيليه،ومنها من أستونيا فيلم “الأيدي الذهبية” إخراج هاردي فولمر و كيور آرما،الفيلم البلغارى “العم توني وثلاث حمقى والخدمات السرية”إخراج مينا ميلفا و فاسيلا كازاكوفا،والكندى “ألتمان”إخراج رون مان .وغيرها.ٍ

**لأول مرة ينظم بالمهرجان حفل خاص بعنوان “يوم أن تحصى السنون”فى الثامنة مساء الأربعاء 12 نوفمبر 2014 بالمسرح الصغير بدار أوبرا القاهرة لتذكر المخرجين وكتاب السيناريو المصريين الذين رحلوا عن عالمنا منذ الدورة 35، وهم حسب تواريخ رحيل كل منهم: مدكور ثابت 5/1/2013، رفيق الصبان 17/8/2013،،توفيق صالح 18/8/2013،، ممدوح الليثي 1/1/2014 محمد رمضان 19/2/2014، نادين شمس 22/3/2014،فايز غالي 13/5/2014، حسين الإمام 17/5/2014 مدحت السباعي 22/5/2014،سعيد مرزوق 13/9/2014.

ويهدى الحفل إلى اسم منيب شافعي الذي تولى رئاسة غرفة صناعة السينما من 1977 وحتى وفاته 2014. ويصدر المهرجان في الحفل كتاباً تذكارياً للباحث والمؤرخ الأستاذ/ محمد دياب، ويعرض فيلماً يتضمن مشاهد من حياة وأعمال الراحلين تعده المنتجة منى أسعد.