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سفراء الإتحاد الأوروبى يشيدون بسير العمل بمشروع قناة السويس الجديدة

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سفراء الإتحاد الأوروبى يشيدون بسير العمل بمشروع قناة السويس الجديدة سفراء الإتحاد الأوروبى يشيدون بسير العمل بمشروع قناة السويس الجديدة

الحفر في قناة السويس

أشاد وفد سفراء دول الإتحاد الأوروبى أثناء زيارتهم لمشروع قناة السويس الجديد اليوم الخميس بمنظومة العمل بالقناة ، وخاصة فيما يتعلق بمجريات أعمال الحفر التى وصلت حتى الآن إلي 85 مليون متر مكعب.
> صرح بذلك مصدر مسؤول بقناة السويس لوكالة أنباء الشرق الأسط ، وأشار الي أن السفراء كانت أهم استفساراتهم هو كيفية استخدام ناتج الحفر من الرمال والتأكيد على المدى الزمنى المحدد له للإنتهاء من أعمال حفر قناة السويس الجديدة.
> وتأتى الزيارة فى إطار حرص سفراء دول الإتحاد الأوروبى الى التعرف مباشرة عن كثب على حجم الإنجاز الذى يتم فى مشروع حفر قناة السويس الجديدة.
> وكان اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف على مشروع قناة السويس الجديدة قد أعلن خلال مؤتمر صحفى فى وقت سابق اليوم أنه بعد مرور 84 يوما على صدور الأمر بحفر قناة السويس الجديدة نتخطى فى معدل الحفر يوميا 6ر1 مليون متر مكعب ، بعد وصول معدلات الحفر إلي 85 مليون متر.
> وأوضح صورة واقعية لقناة الإتصال الفرعية رقم 4 بعد وصول المياه إليها المتفرعة من قناة السويس الرئيسية وبجوارها كراكة تابعة لهيئة قناة السويس ، وتستكمل عمليات الحفر لتمتد المياه إلي القناة الفرعية ، وبالتالى ظهرت المياه فعليا على أحد أفرع القناة الجديدة تمهيدا لدخول الكراكات العملاقة التى ستأتى من الشركات العالمية بقيادة شركة الجرافات الإماراتية .

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