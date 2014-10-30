وزير الدفاع الأمريكي يلغى صفقة طائرات أوسبراي “في-22″ من أمريكا

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، إلغاء صفقة شراء طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الأمريكية من طراز أوسبراي”في-22″ .

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” -على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- إن يعالون اتخذ القرار منفردا بعيدا عن قيادة الجيش، ما أدى إلى خشية بعض الشخصيات الكبيرة في “إسرائيل” من أن يؤدي القرار إلى غضب الأمريكيين.

> جدير بالذكر أن إسرائيل وافقت على شراء 6 طائرات من هذا النوع، ولم تكن قد وقعت على العقد حتى الآن، وكان إتمام الصفقة سيجعل إسرائيل أول دولة تحصل على هذه الطائرات المتطورة خارج الولايات المتحدة، وهذه الطائرات تصنعها شركة “بوينج” الأمريكية، وتقدر قيمة الصفقة بـ10 مليارات دولار كما تتضمن الصفقة شراء طائرات تزويد بالوقود جواً.

> وحصل إسرائيل على الضوء الأخضر لإسرائيل لشراء الطائرات في أبريل من العام الماضي أثناء زيارة وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل الأولى إلى إسرائيل، وكانت الطائرات جزءا من حزمة من الأسلحة التي عرضت على إسرائيل لتطوير تفوقها النوعي، وكذلك تزويدها بطائرات التزود بالوقود جوا، وأنظمة الرادارات.

> ووفقاً للصحيفة، فإن قرار يعالون نابع من نقص الميزانية لوزارة الدفاع وكنتيجة لنفقات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. حيث قرر يعالون مؤخرا شراء كمية أكبر من ناقلات الجنود المدرعة الثقيلة من طراز “نامير” وتزويد ذخيرة ترسانة الجيش الإسرائيلي. ومن غير المتوقع أن ينتقد الجيش والقوات الجوية الإسرائيلية قرار يعالون.