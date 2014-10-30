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مناوشات بين الأمن والباعة الجائلين بالسويس

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مناوشات بين الأمن والباعة الجائلين بالسويس مناوشات بين الأمن والباعة الجائلين بالسويس

أرشيفية

وقعت مناوشات بين الشرطة والباعة الجائلين بشارع أحمدعرابى التجارى فى السويس لرفض قوات الشرطة عودة الباعة وافتراشهم جانبى الطريق مجددا، وتم السيطرة على الموقف وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

كانت دوريات الشرطة ترافقها قوة من شرطة المرافق تجوب الشوارع الرئيسية والتجارية فى السويس، لرفع اى حالات اشغال طريق، وخلال مرور “القول” الامنى بشارع احمد عرابى التجارى تواجد عدد من الباعة الجائلين الذين حضروا ببضاعتهم لافتراش احد جانبى الطريق.

واثناء تحدث القيادات الامنية المرافقة للقوى مع العمال وقعت مشادات كلامية بينهم، تطورت الى تشابك بالايدى بين الباعة وافرد الشرطة والعساكر التابعين للمرافق خلال محاولتهم رفع المناضد ومستلزمات الفرش الى السيارة النقل التابعة للقول

وقال البائعون انهم اعتادوا على افتراش شارع احمد عرابى التجارى، وبعد رفع اشغالاتهم خلال الفترة الماشية لم تور لهم المحافظة سوق مناسب يجمعهم ويحقق لهم مستوى بيع يوفر دخلا مناسبا لمستوى المعيشة الادمية، مما اضطرهم للعودة مجددا للشارع لشارع احمد عرابى التجارى بحى الاربعين، إلا ان القوة الامنية رفضت الاستماع لهم، لعدم ترك المجال وفتح الباب لعودة الباعة الجائلين مرة اخرى للشارع، وتم السيطرة على الموقف وصرف الباعة الجائلين.

 

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