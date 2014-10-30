حسام حسن: الزمالك فاز بالاسم فقط

وجه حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري زمالك التهنئة بعد فوز الفريق الأبيض على رجاله، لكنه بعد ذلك أدلى بتصريحات مثيرة كعادته.

حسام حسن الذي درب الزمالك في بداية الموسم، وفاز على طلائع الجيش ثم تعادل مع اتحاد الشرطة والداخلية أقيل من منصبه ثم توجه لقيادة الاتحاد السكندري.

وفي مباراته الأولى واجه الزمالك، وفاز الفريق الأبيض عليه بهدف وحيد لمؤمن زكريا من تصويبة قوية.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أوجه التهنئة للزمالك على الفوز، وحظ أوفر للاعبي الاتحاد".

ثم استدرك "يمكن القول إن الزمالك لم يصنع أي فرصة على مرمانا اليوم.. لقد فاز بالخبرة وبالاسم فقط".

وتابع العميد "لأول مرة الزمالك منذ 5 أو 6 مباريات لا يهاجم أو يحصل على فرص للتهديف، ولهذا أنا فخور بفريقي وسعيد بمستواه الكبير".

وأضاف "كذلك يمكن القول، لست راضيا عن التحكيم".

وأتم "شكرا للاعبي الاتحاد، في 24 ساعة فهموا ما طلبته منهم، والبداية اليوم لفريقي مبشرة".