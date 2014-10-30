باسم مرسي: باتشيكو طلب مني أن ' أهد دفاع الاتحاد '

كشف باسم مرسي مهاجم الزمالك عن التعليمات التي تلقاها من الجهاز الفني قبل الدخول لأرض الملعب وصنع الفارق في فوز الفريق الأبيض على الاتحاد السكندري.

باسم مرسي دخل في الشوط الثاني كبديل لخالد قمر، وساهم بطاقته الكبيرة في ضغط دفاع الاتحاد السكندري، حتى اشترك في هجمة تحولت إلى هدف سجله مؤمن زكريا.

وقال باسم مرسي بعد المباراة: "المدير الفني طلب مني أن أهد دفاع الاتحاد السكندري".

وتابع المهاجم المتميز "لست غاضبا من التواجد على مقاعد البدلاء، المهم أن فريقي فاز".

وكان باسم مرسي قد سجل هدفا في شباك سموحة خلال الجولة السادسة من الدوري، قبل المساهمة في الانتصار على الاتحاد السكندري في المرحلة السابعة من المسابقة.