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الشناوي يعاني من شد في العضلة الأمامية

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الشناوي يعاني من شد في العضلة الأمامية الشناوي يعاني من شد في العضلة الأمامية

يعاني أحمد الشناوي حارس الزمالك من شد في العضلة الأمامية تعرض له في مباراة الاتحاد السكندري.

الشناوي أنقذ مرمى الزمالك من هجمة خطرة للاتحاد السكندري، وهي الفرصة الوحيدة لأصحاب الأرض على الفريق الأبيض.

وفاز الزمالك بهدف من دون رد على الاتحاد سجله مؤمن زكريا بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقال الشناوي بعد المباراة لـFilGoal.com: "أعاني من شد في العضلة الأمامية".

وتابع الحارس الدولي لمنتخب "هذا الشد كان سببا في تمريرة سيئة لي خلال النصف الثاني من اللقاء لو لاحظتم".

وكشف الشناوي عن اتفاقه مع الجهاز الطبي للزمالك على إجراء اختبارات طبية يوم الجمعة للوقوف على مدى إصابته.

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