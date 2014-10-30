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رئيس بوركينا فاسو يعلن حالة الطوارئ وسط انتفاضة شاملة ضد نظامه

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رئيس بوركينا فاسو يعلن حالة الطوارئ وسط انتفاضة شاملة ضد نظامه رئيس بوركينا فاسو يعلن حالة الطوارئ وسط انتفاضة شاملة ضد نظامه

أعلن رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الخميس حالة الطوارئ بعد يوم من الاضطرابات تخلله إحراق مبنى البرلمان ومهاجمة متظاهرين مقر التلفزيون العام، وذلك وفق بيان للرئاسة.
> وأورد البيان الذي ذيل بتوقيع الرئيس من دون أن يحمل تاريخا محددا «تم إعلان حالة الطوارئ على كل التراب الوطني. وكلف رئيس أركان الجيش بتطبيق هذا القرار الذي يدخل حيز التطبيق اعتبارا من اليوم».
> في المقابل وبعد يوم طويل من أعمال شغب ضد نظام بليز كومباوري الموجود في السلطة منذ قرابة 30 عاما، بدأت مداولات الخميس في بوركينا فاسو بين عسكريين في محاولة للتوصل إلى إيجاد منفذ لهذه الأزمة ذات الحجم الاستثنائي في أفريقيا جنوب الصحراء، مع إعلان الرئيس حالة الطوارئ في البلاد.
> وكانت ارتفعت حدة التوتر في بوركينا فاسو الخميس مع إحراق مبنى الجمعية الوطنية والهجوم على التلفزيون العام وأعمال عنف في الأرياف ودعوات إلى استقالة الرئيس الذي يواجه حركة احتجاجات قوية، اضطرت «إلى إلغاء التصويت» على مشروع تعديل دستوري، هو المسؤول عن إشعال فتيل الأزمة، وكان متوقعا تمريره صباح اليوم، ودعت إلى «الهدوء وضبط النفس».

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