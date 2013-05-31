تصاعد أزمة الكهرباء.. وتهديدات بوقف ربط إنارة المساجد بالأعمدة لإجبارها على «الترشيد»

محاصرة مقر إخوان المنوفية احتجاجاً على أزمة الكهرباء.. وحملة لأوقاف البحر الأحمر للدعوة لترشيد الاستهلاك

كتب : حسن صالح ومحمود الحصرى وأحمد محمود ونظيمة البحراوى وصلاح عبدالله وسعاد أحمد وسحر عون منذ 58 دقيقة

تفاقمت أزمة الكهرباء التى تشهدها المحافظات، ورصدت «الوطن» انقطاع التيار لفترات تجاوزت الثلاث ساعات فى عدة محافظات، وفى حين تصاعدت الدعوات للامتناع عن دفع الفواتير، أطلقت مديريات الأوقاف حملة للحث على ترشيد الاستهلاك، فيما أعلنت محافظة القليوبية «خطة تقشفية» لتقليص استهلاك الكهرباء وهددت بوقف ربط المساجد ومراكز الشباب على الإنارة العامة لإجبارها على ترشيد الاستهلاك، خصوصاً مع دخول شهر رمضان.

وفى المنوفية، تظاهر عشرات من طلاب المدينة الجامعية بشبين الكوم، ليلة أمس، أمام مقر جماعة الإخوان بشبين الكوم اعتراضاً على تكرار انقطاع الكهرباء لعدة ساعات أثناء الامتحانات.

وتحرك الطلاب فى مسيرة من أمام إدارة المدن الجامعية إلى مقر الإخوان، مرددين هتافات منددة بالرئيس مرسى ورئيس الجامعة، مثل: «مرسى باطل»، و«اتحاد طلاب باطل»، و«رئيس جامعة باطل».

يذكر أن طلاب المدينة الجامعية بالمنوفية قاموا منذ أيام بقطع الطريق اعتراضاً على قطع الكهرباء.

وفى القليوبية، تواصلت أزمة انقطاع التيار الكهربائى بالمدن والقرى بمحافظة القليوبية، وناشدت الأجهزة المسئولة بالمحافظة والكهرباء ضرورة ترشيد الاستهلاك لمواجهة الأزمة.

وقررت المحافظة وقف إصدار تصاريح اللوحات الإعلانية التى تعتمد على الكهرباء فى إنارتها، ووقف تجديد ترخيص الموجود حالياً، ومنحها تراخيص جديدة فى حال تعديلها للعمل بالطاقة الشمسية، كما قررت المحافظة تعيين مسئول ترشيد للكهرباء فى كل وحدة محلية لمراقبة تنفيذ خطة الترشيد.

وطالبت المحافظة وزارتى الأوقاف والشباب والرياضة بضرورة التنبيه على مسئولى مراكز الشباب والمساجد ودور العبادة لتخفيف الأحمال وترشيد الكهرباء نظراً للظروف الحالية، وهددت بوقف ربطها على شبكة الإنارة العامة، وتركها تتعامل مع الكهرباء فى تسديد استهلاكها.

وفى البحر الأحمر، دعت مديرية الأوقاف المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء فى المساجد، وشدد الشيخ رفعت ثابت، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، على ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بدور العبادة على مستوى مدن المحافظة.

وأضاف ثابت أن إدارة الدعوة بالمساجد وجهت الخطباء لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

وفى الشرقية، انقطعت الكهرباء، أمس الأول، عن مدن وقرى المحافظة لمدة تراوحت بين ساعتين وثلاث ساعات.

وفى أسيوط، تصاعدت الدعوات لعدم تسديد فواتير الكهرباء، وهدد أهالى غاضبون بالاعتداء على محصلى الكهرباء، منددين بانقطاع التيار لفترات طويلة، واضطرارهم إلى استخدام لمبات الجاز والشموع.

منشورات فى أسيوط للامتناع عن دفع الفواتير

وأطلق أهالى قرى مركز أسيوط، حملة: «هتقطعوا النور مش هندفع الفواتير»، ووزع أهالى قرى «منقباد وموشا وريفا ودرنكا والزاوية»، التابعة لمركز أسيوط منشورات تحث الأهالى على عدم دفع فواتير الكهرباء بسبب الانقطاع المتكرر.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائى فى إلغاء بعض المراسم الجنائزية، وأقبل الأهالى على شراء مولدات الكهرباء لإنارة منازلهم ومحالهم وقت انقطاع التيار.