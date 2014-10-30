الأجهزة الأمنية الليبية تضبط أحد عناصر “أنصار الشريعة” بالقرب من مركز شرطة

ألقت أجهزة الأمن بمدينة البيضاء الليبية -والتي تتخذ منها حكومة الثني مقرًا لها- القبض، اليوم الخميس، على شخص تابع لتنظيم أنصار الشريعة .

وقال مصدر عسكري بالمدينة، في تصريح أدلى به اليوم، إن عملية القبض جاءت بعد الاشتباه بشخص وجد بالقرب من مركز الشرطة في المدينة ، مشيرًا إلى أن المقبوض عليه كان يقود سيارة أجرة، وبعد ضبطه عُثر بحوزته على بندقية قنص وذخائر.

> وأضاف المصدر أنْ المتهم اعترف بانتمائهِ لتنظيم “أنصار الشريعة” في درنة خلال التحقيق معه، لافتًا إلى أنِّ المتهم أُحيل للجهات المختصة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

أ ش أ