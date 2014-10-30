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الأجهزة الأمنية الليبية تضبط أحد عناصر “أنصار الشريعة” بالقرب من مركز شرطة

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الأجهزة الأمنية الليبية تضبط أحد عناصر “أنصار الشريعة” بالقرب من مركز شرطة الأجهزة الأمنية الليبية تضبط أحد عناصر “أنصار الشريعة” بالقرب من مركز شرطة

 

أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بمدينة البيضاء الليبية -والتي تتخذ منها حكومة الثني مقرًا لها- القبض، اليوم الخميس، على شخص تابع لتنظيم أنصار الشريعة .

وقال مصدر عسكري بالمدينة، في تصريح أدلى به اليوم، إن عملية القبض جاءت بعد الاشتباه بشخص وجد بالقرب من مركز الشرطة في المدينة ، مشيرًا إلى أن المقبوض عليه كان يقود سيارة أجرة، وبعد ضبطه عُثر بحوزته على بندقية قنص وذخائر.
> وأضاف المصدر أنْ المتهم اعترف بانتمائهِ لتنظيم “أنصار الشريعة” في درنة خلال التحقيق معه، لافتًا إلى أنِّ المتهم أُحيل للجهات المختصة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

أ ش أ

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