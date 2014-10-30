وزير العدل والنائب العام جهزا مذكرات إجتماع “سويسرا” لاسترداد الأموال المنهوبة

كشف مصدر قضائي رفيع، أن الإجتماع الذي تم أمس الأربعاء، وجمع بين النائب العام المستشار هشام بركات، بمقر مكتبه بدار القضاء العالي وسط القاهرة، مع مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، والمستشار يوسف عثمان، ورئيس مكتب مكافحة الفساد المستشار مصطفى خاطر، ومساعد وزير العدل للتعاون الدولي، المستشار عادل فهمى، ومساعد وزير العدل لشئون التنمية، المستشار عادل السعيد، كان لوضع اللمسات الأخيرة لإعداد للإجتماع الثالث بممثلى دولة سويسرا، المزمع انعقاده مساء يوم غدا الجمعة.

وقامت وزارة العدل برئاسة المستشار محفوظ صابر، بالتنسيق مع النائب العام المستشار هشام بركات، وإدارتي التعاون الدولي بوزارة العدل والنائب العام، بوضع المذكرات النهائية المقرر عرضها على الجانب السويسري فيما يخص الأمر المقرر مناقشته في الإجتماع وهو ملف استرداد الأموال المنهوبة والمهربة، لعدد من رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وبحث إجراءات رفع التجميد عن تلك الأموال، وتسليمها إلى السلطات المصرية.