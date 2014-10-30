«عمال مصر» يرشح «وهب الله» لمنصب الأمين العام لـ«العمال العرب»

قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الخميس، ترشيح محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، لمنصب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب خلال الانتخابات، التي من المقرر أن تجرى في أول فبراير المقبل بالجزائر.

ومحمد وهب الله هو الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للتجارة والأمين العام لاتحاد عمال حوض النيل لعمال التجارة ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للتجارة والبنوك والتأمينات، وأمين صندوق مساعد منظمة الوحدة النقابية الأفريقية وله نشاط دولي وعربي متميز.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات لاختيار أمين عام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي يضم الاتحادات النقابية العربية بدلا من الأمين العام الحالي حسن جمام جزائري الجنسية والذي يسعى لترشيح نفسه لدورة أخرى.