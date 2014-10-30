أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

القليوبية تدرس تحويل بحيرة «عرب العليقات» لمنتجع سياحي عالمي

  • مصر
  • 7
Google+ Print

عقد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، الخميس، اجتماعًا مع أساتذة من كليتي هندسة وعلوم بنها لبحث تطوير بحيرة «عرب العليقات» لوضعها على الخريطة السياحية للمحافظة.

وقال المحافظ، إن البحيرة تتمتع بمميزات عديدة وعوامل طبيعية تجعلها صالحة لتحويلها لأكبر مشروع سياحي عالمي يخلق العديد من فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أنها ستفتح أفاقًا واسعة للاستثمار بالمحافظة ما يجعل المحافظة تنافس مع المحافظات الأخرى على الخريطة السياحية.

وبدأ الاجتماع بعرض توضيحي شامل لبحيرة «عرب العليقات» التي تقع على بعد 24 كم شرق بنها، كما تتميز بقربها وتعدد الطرق الرئيسية الموصلة إليها، ووجود طريق دائري حول البحيرة بالإضافة لجو رائع يجذب السياح من كل أنحاء العالم، فضلاً عن المرتفعات المتدرجة والتباب التي تضفي رونقًا جماليًا لا مثيل له مع انخفاض درجات الحرارة كلما زادت المرتفعات، مما يسهل عملية بناء منطقة سياحية متكاملة عليها.

يذكر أن البحيرة تعرضت للإهمال على مدار السنوات الماضية، ولم يفكر أي مسؤول في استغلالها برغم الإمكانات والمقومات التي تتوافر بها بالإضافة إلى الدراسات العملية الموجودة والتي أكدت إمكانية استغلال هذه المنطقة لإقامة سياحة علاجية واستشفائية بها.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية