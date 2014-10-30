القليوبية تدرس تحويل بحيرة «عرب العليقات» لمنتجع سياحي عالمي

عقد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، الخميس، اجتماعًا مع أساتذة من كليتي هندسة وعلوم بنها لبحث تطوير بحيرة «عرب العليقات» لوضعها على الخريطة السياحية للمحافظة.

وقال المحافظ، إن البحيرة تتمتع بمميزات عديدة وعوامل طبيعية تجعلها صالحة لتحويلها لأكبر مشروع سياحي عالمي يخلق العديد من فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أنها ستفتح أفاقًا واسعة للاستثمار بالمحافظة ما يجعل المحافظة تنافس مع المحافظات الأخرى على الخريطة السياحية.

وبدأ الاجتماع بعرض توضيحي شامل لبحيرة «عرب العليقات» التي تقع على بعد 24 كم شرق بنها، كما تتميز بقربها وتعدد الطرق الرئيسية الموصلة إليها، ووجود طريق دائري حول البحيرة بالإضافة لجو رائع يجذب السياح من كل أنحاء العالم، فضلاً عن المرتفعات المتدرجة والتباب التي تضفي رونقًا جماليًا لا مثيل له مع انخفاض درجات الحرارة كلما زادت المرتفعات، مما يسهل عملية بناء منطقة سياحية متكاملة عليها.

يذكر أن البحيرة تعرضت للإهمال على مدار السنوات الماضية، ولم يفكر أي مسؤول في استغلالها برغم الإمكانات والمقومات التي تتوافر بها بالإضافة إلى الدراسات العملية الموجودة والتي أكدت إمكانية استغلال هذه المنطقة لإقامة سياحة علاجية واستشفائية بها.