انتهاء حفر 50% من قناة السويس الجديدة خلال أيام

أعلن اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرف على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، الانتهاء من حفر 85 مليون متر مكعب من الرمال. وقال «الوزير»، خلال مؤتمر صحفى من موقع الحفر، أمس، إنه سيتم الوصول لحفر 50% من الحجم المقرر من الرمال، والبالغ 180 مليون متر مكعب خلال أيام، مشيراً إلى أنه تم تلاقى القناتين الجديدة والحالية بالكيلو (89) بالقطاع الجنوبى.

وأعلن «الوزير» عن وصول الكراكة الإماراتية «المرفأ» إلى منطقة كبريت بالبحيرات المرة، للمشاركة فى تعميق المجرى الملاحى كطلائع الحفارات والكراكات الخاصة بالتكريك.

وأوضح أن كراكات الشركات الأجنبية ستبدأ عملها فى تعميق المجرى فى 6 نوفمبر المقبل، حيث تعاقدت هيئة قناة السويس مع 20 كراكة أجنبية للمشاركة فى حفر وتعميق التفريعات الغربية للقناة ومشروع القناة الجديدة.

وتابع أن عمليات الحفر على الناشف تنتهى خلال 6 أشهر، والحفر فى المياه سيستغرق 3 أشهر، والمشروع سيتم فى الوقت المحدد فور الانتهاء من «الحفر على الناشف»، وستبدأ الشركات أعمالها بالحفر تحت منسوب سطح المياه، مؤكدًا أن المكان الحالى للقناة الجديدة هو أنسب مكان لإقامتها. ونفى «الوزير» ما تردد عن الأثر البيئى السلبى للقناة، مؤكداً أنها صديقة للبيئة، وتنقذ مناطق ساحلية من الغرق.