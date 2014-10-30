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حبس 3 متهمين فى قضية تزوير مستندات جمارك بميناء بورسعيد 15 يومًا

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حبس 3 متهمين فى قضية تزوير مستندات جمارك بميناء بورسعيد 15 يومًا حبس 3 متهمين فى قضية تزوير مستندات جمارك بميناء بورسعيد 15 يومًا

 

ارشيفية

قضت نيابة بورسعيد الكلية بحبس كل من المدعو” هيثم إ و ع ” مستخلص جمركى والمدعو” تامر ن إ ” مأمور جمرك بميناء بورسعيد و المدعوة ” صابرين ر ع م “ صاحبة مكتب تصوير مستندات 15 يوما، لقيامهم بتقليد الأختام الخاصة بالبنوك والمستندات المزورة الخاصة بالجمارك بغرض تسهيل تهريب 6 حاويات باسماء المدعوين ” نبيل ح ح ا ” و ” سيد ي ع ا ” و ” طارق م ع م ” و ” وليد م ر ش ” و عبير ا ا ” لصالح شركة للتخليص الجمركى لتسهيل خروج تلك البضائع بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كاملة وسداد قيمة ضئيلة لا تتناسب والقيمة الحقيقية للبضائع المستوردة من الخارج.

وكان قسم مكافحة جرائم الاموال العامة بمديرية الامن بمحافظة بورسعيد قد حرر محضر 4491 جنح الشرق لسنة 2014 بالواقعة.

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