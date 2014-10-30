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حزب الله يدين إغلاق إسرائيل للمسجد الأقصى

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حزب الله يدين إغلاق إسرائيل للمسجد الأقصى حزب الله يدين إغلاق إسرائيل للمسجد الأقصى

أرشيفية

أدان “حزب الله” اللبناني الخطوة غير المسبوقة التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني والمتمثلة في إقفال المسجد الأقصى بشكل كامل أمام المصلين.
> وأدان الحزب سائر الإجراءات المتواصلة بحق المسجد الأقصى والقدس الشريف عامة، لا سيما الاعتداء الآثم الذي أدى إلى استشهاد الأسير المحرّر معتزّ حجازي واعتقال أقاربه.
> ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك الحازم والوقوف صفًا واحدًا الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
> وحيا حزب الله ما وصفه بالعملية البطولية التي استهدفت الحاخام المتطرف “يهودا غليك” في قلب مدينة القدس أحد رموز التطرف الصهيوني، مؤكدًا أنها تمثل ثبات الشعب الفلسطيني وإرادته الشجاعة في الدفاع عن المسجد الأقصى الشريف وتقديم التضحيات الجسام التي يستحقها هذا الرمز المقدس في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الإنسانية جمعاء.
> أ ش أ

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