ضبط خلية إرهابية مكونة من 19 شخص بالإسماعيلية بحوزتهم أسلحه ومتفجرات

فى ضربة موجعة للخلايا الإرهاربية بالإسماعيلية، تمكن ضباط إدارة الأمن الوطنى بالإسماعيلية من ضبط أخطر البؤر الإرهاربية والمنتمية إلى جماعة الإخوان بالإسماعيلية وبحوزتهم اسلحة وذخيرة وعبوات متفجرة، ودوائر كهربائية جاهزة للتفجير،للقيام بعمليات عدائية ضد ضباط الشرطة والجيش والمنشأت العامة بالاسماعيلية لترويع المواطنين.

كانت معلومات قد وردت الى ضباط الامن الوطنى بالاسماعيلية تفيد قيام مجموعة من الاشخاص المنتمين لجماعة الاخوان الارهاربية بحيازة اسلحة وذخيرة ودوائر تفجير وعزمهم القيام بعدد من العمليات الارهاربية داخل محافظة الاسماعيلية ضد ضباط الشرطة والجيش والمنشأت العامة بالمحافظة لزعزعة الامن وترويح المواطنين.

على الفور تم تكثيف تحريات الأمن الوطنى التى أكدت صحة المعلومات الواردة ، وبتقنين الاجراءات تم ضبط 19 متهم من بينهم طلاب وموظفين وعثر بحوزتهم على “3 عبوات متفجرة،و3 طبنجات معدلة وعدد كبير من الذخيرة،ومجموعات من دوائر التفجير المصنعة والمعدة للانفجار،وصواعق كهربائية،واقنعة ومسكات،واسلحة بيضاء،و3 جراكن بداخلها مواد شديدة الانفجار،وقنابل صوتية واجهزة حاسب الى ،وطباعات،ومجموعات كبيرة عليها اشارة رابعة،و2 جهاز لاسلكي،وكاميرات تصوير”.