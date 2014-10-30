وفد قضائي رفيع المستوي برئاسة النائب العام ووزير العدل يسافر إلى سويسرا لبحث الأموال المنهوبة

يسافر فجر غدا الجمعة، الوفد المصري الذي يضم كل من، وزير العدل المستشار محفوظ صابر، والنائب العام المستشار هشام بركات، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، المستشار عادل فهمى، وأعضاء من مكتب التعاون الدولي، ووحدة غسيل الأموال، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى “جنيف”، لحضور الاجتماع الثالث بممثلى دولة سويسرا، المزمع انعقاده مساء يوم غدا الجمعة.

وقامت العلاقات العامة في كل الهيئات المذكورة بالتنسيق فيما بينها، لحجز تذاكر الطيران والموعد المخصص للسفر، وأماكن الإقامة في سويسرا، والحرص على أن تكون قريبة من مقر المؤتمر بحيث الإستراحة عقب الوصول، على أن يعقبه التوجه مباشرة إلى المؤتمر.

وتأتي الزيارة في إطار مباحثات الجانب المصري مع الجانب السويسري، بخصوص ملف إسترداد الأموال المنهوبة والمهربة، لعدد من رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ومتابعة التطورات بشأنها وإجراءات رفع التجميد عن تلك الأموال، وتسليمها إلى السلطات المصرية.