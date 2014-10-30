إقامة محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية لإنارة 400 منزل بالوادي الجديد

وافق اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، علي إقامة محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بقري الأربعين القرية الثالثة بمركز باريس، جاء ذلك خلال زيارته لمركز باريس بالوادى الجديد.

وقال اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، إنه سيتم البدء في أقرب وقت ممكن في خطوات إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية تكفي لإنارة 400 منزل، وذلك لخدمة الأهالي وكنوع من الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة لتحفيز الأهالي علي التوطين وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة واتساع الرقعة الزراعية في الصحراء.