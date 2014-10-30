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الخارجية تجتمع بالمنظمات الأجنبية المسجلة والعاملة بمصر

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الخارجية تجتمع بالمنظمات الأجنبية المسجلة والعاملة بمصر الخارجية تجتمع بالمنظمات الأجنبية المسجلة والعاملة بمصر

وزارة الخارجية المصرية

اجتمعت يوم 26 أكتوبر الجاري المستشارة نرمين عفيفي مدير شئون المنظمات غير الحكومية، وذلك نيابة عن السيد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، مع ممثلي المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي تعمل في المجالات المختلفة.

وأعربت في بداية الاجتماع عن تقدير المصرية لاهتمام المنظمات الأجنبية غير الحكومية بالعمل علي الأراضي المصرية واحترامها للقوانين المنظمة لعملها من خلال حرصها علي التسجيل لدي الجهات المعنية، مؤكدة حرص وزارة الخارجية علي تذليل العقبات التي قد تواجه عملها في إطار من التنسيق المستمر معها.

أشارت المستشار نرمين عفيفي بالمساهمات الفعالة للمنظمات الأجنبية غير الحكومية المسجلة في في كافة المجالات، كما تطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلي التحديات التي تواجه الدولة وعلي رأسها الأعمال الإرهابية التي تسعي إلي تقويض عملية التقدم التي تشهدها مصر علي كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وإرساء أركان الدولة الديمقراطية من خلال تنفيذ خارطة الطريق، كما حثت مدير الشئون ممثلي المنظمات غير الحكومية – بصفتهم سفراء لبلادهم -علي نقل حقيقة الأوضاع في مصر وما تواجهه من إرهاب إلى بلادهم، مع التأكيد علي أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي علي المستويين الحكومي وغير الحكومي من أجل مواجهة الإرهاب الدولي.

وتعتزم وزارة الخارجية استمرار تواصلها مع المنظمات غير الحكومية المسجلة العاملة في مصر في إطار الاهتمام بأن تضطلع تلك المنظمات بدورها في الإسهام في الجهود المبذولة لإحراز مزيد من التقدم في مختلف المجالات الاجتماعية.

وأعربت المنظمات التي حضرت الاجتماع عن بالغ شكرها وتقديرها لوزارة الخارجية بتفعيل هذه المبادرة التي تهدف إلي تعظيم استفادة مصر من عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وأكدت علي إدانتها التامة للأعمال الإرهابية الوحشية التي تستهدف مصر، مشيرة إلي أن هذه الأعمال تعوق الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية من أجل تحقيق التنمية المنشودة في البلاد.

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