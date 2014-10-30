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لبيب: تبوير القرية الثالثة في درب الأربعين وتحويلها لقرية نموذجية

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لبيب: تبوير القرية الثالثة في درب الأربعين وتحويلها لقرية نموذجية لبيب: تبوير القرية الثالثة في درب الأربعين وتحويلها لقرية نموذجية

اللواء عادل لبيبب وزير التنمية المحلية

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد أنه سيتم تبوير القرية الثالثة في درب الأربعين بمركز باريس بالوادي الجديد خلال 6 أشهر وتحويلها إلى قرية نموذجية وذلك ضمن خطط الدولة لتبوير 139 قرية بمحافظات بتكلفة 4.4 مليار جنيه.
> وقام الوزير يرافقه اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد بتفقد عدد من المساكن المخصصة لشباب الخريجين بمنطقتي بورسعيد و25 يناير بمركز الخارجة وذلك على هامش زيارته اليوم للمحافظة التي استهلها بوضع حجر أساس أول قرية بالظهير الصحراوي بمركز باريس.
> وقال الوزير إن المرحلة القادمة ستشهد عقد مؤتمر اقتصادي موسع يتم خلاله عرض إمكانات الاستثمار بكل محافظة وتكليف المحافظين بوضع التصور الخاص بتنفيذ مشروعات جديدة .. مشيرا إلى أن هناك مناطق لا يصلح بها تسليم الأراضي للشباب ولكن يتم استصلاح الأراضي بها من خلال شركات استثمارية كبري كمناطق حلايب وشلاتين وتوشكى والوادي الجديد.
> من جانبه قال محافظ الوادي الجديد ، إن المحافظة لديها القدرة لاستصلاح الآف الأفدنة من الأراضي الجديدة في إطار المشروع القومي لزراعة واستصلاح 4 ملايين فدان خاصة في مناطق الفرافرة الجديدة وباريس مما يسهم في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، خاصة أن رئيس الوزراء وافق خلال زيارته الأخيرة للمحافظة على إنشاء عدد من الطرق الجديدة التي ستربط الفرافرة بمدينة ديروط بأسيوط، ومنطقة تنيدة بالداخلة بمنفلوط بأسيوط بالإضافة إلى طريق يربط الخارجة بسوهاج مما يحقق طفرة تنموية في استغلال الثروات المعدنية الهائلة بهذه المناطق.

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