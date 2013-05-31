شبح فيروس «كورونا» يخيم على «عمرة رمضان»

«ائتلاف السياحيين» يطالب بإلغائها بعد وفاة 21 شخصاً بالفيروس فى السعودية .. و«غنيم»: إذا وجد الطاعون ببلد فلا تدخلوه

كتب : عبده أبوغنيمة الجمعة 31-05-2013 08:45

طالب حسام العكاوى، منسق الائتلاف العام للسياحيين، بإلغاء سفر المعتمرين المصريين فى شهر رمضان إذا أثبتت التقارير وجود خطورة على المعتمرين بسبب فيروس «كورونا» المنتشر فى السعودية، الذى تسبب فى وفاة 21 شخصاً حتى الآن، وأكد وجود تهديد كبير يواجه حياة المعتمرين المصريين خلال فترات الزحام فى رمضان، خاصة أن نحو 70% من المعتمرين المصريين تتعدى أعمارهم الـ60 عاماً، وقال إن «كورونا» تحول إلى فيروس قاتل ولم تتوصل الجهات الطبية العالمية إلى مصل خاص به، وأوضح أن أعداد الوفيات بـسبب «كورونا» فى المملكة أثبتت أن السعودية بيئة خصبة لانتشار الفيروس، وطالب وزارة الصحة المصرية بتقديم رأيها الطبى فى سفر المعتمرين إلى السعودية خلال شهر رمضان.

من جهته، طالب على غنيم، عضو اتحاد الغرف، السلطات السعودية بإلغاء موسم عمرة رمضان هذا العام، إذا لم تتوصل لعلاج لهذا الفيروس بعد ازدياد عدد المتوفين فى السعودية، وقال إن الفيروس فى طريقه للتحول إلى وباء، ما يوجب تطبيق القاعدة الشرعية: «إذا وجد الطاعون ببلد فلا تدخلوه»، وأوضح أنه يجب الابتعاد عن أى حسابات تجارية فى هذا الشأن وأن الرأيين الطبى والشرعى هما الفيصل فى تحديد سفر المعتمرين من عدمه.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت وفاة 3 أشخاص جدد بفيروس (كورونا) فى المنطقة الشرقية، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 21 حالة، إضافة إلى 38 إصابة حتى الآن.

وقال ناصر تركى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن وزارة الصحة السعودية أكدت عدم وجود مخاوف على المعتمرين، والحجاج من الإصابة بالفيروس، وأضاف لـ«الوطن»، إن وزارتى السياحة والصحة السعوديين ستتخذان كل الإجراءات التى تكفل سلامة المعتمرين المصريين.