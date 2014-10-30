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استئناف المعارك في جنوب السودان

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استئناف المعارك في جنوب السودان استئناف المعارك في جنوب السودان

جيش جنوب السودان

صد جيش جنوب السودان هجوماً للمتمردين على مدينة بنتيو النفطية شمال البلاد بعد معارك دامية، حسبما أفادت وكالة فرانس برس، نقلاً عن وزير الدفاع كول مانيانغ، اليوم الخميس .

وفي أعقاب معارك اندلعت الأربعاء، قال وزير الدفاع “سيطرنا على بنتيو مشيرا إلى سقوط قتلى وعدد كبير من الجرحى”.

وأكد موظف يعمل في مجال المساعدة الإنسانية في قاعدة للأمم المتحدة خارج المدينة، أنه سمع دوي انفجارات طوال يوم الأربعاء.

وقد أنهت هذه المعارك هدوءا نسبيا استمر أشهر عدة في بنتيو، كبرى مدن ولاية الوحدة النفطية. واندلعت لدى انتهاء فصل الأمطار، مما يسهل استخدام الطرق ويزيد من سهولة تنقل القوات.

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