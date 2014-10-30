أخبار عاجلة

ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. محافظ الإسكندرية يبحث منظومة النظافة الجديدة بالمحافظة

Google+ Print
بالصور.. محافظ الإسكندرية يبحث منظومة النظافة الجديدة بالمحافظة بالصور.. محافظ الإسكندرية يبحث منظومة النظافة الجديدة بالمحافظة

محافظ الإسكندرية يبحث منظومة النظافة الجديدة بالمحافظة

عقد اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، إجتماعا بحضور اللواء ابراهيم الالفي سكرتير عام المحافظة ومسؤلي شركة النظافه وشرطة المرافق والرصد البيئي ومركز المعلومات والساده رؤساء الأحياء، وذلك لمناقشه ما تم في منظومة النظافة الجديده حيث قام كل حي بتحديد الشوارع التي تم تسكين كناسين عليها وتحديد موظفي الرصد البيئي ومتابعه المحافظة الذين سيقومومن بالمراقبه لمعرفه سبب تجمع القمامه ومن الذي القائها بالشارع وتحرير محضر بذلك وتغريم المخالف.

كما سيتم عمل برنامج على الكمبيوتر يتضمن خريطة لشوارع المحافظة ومن المسؤل عن نظافتها ومتابعتها حتي يتم ربط المنظومه باكملها ببعضها.

وأثناء الإجتماع أفاد العقيد محمد منير رئيس مباحث شرطة المرافق بأنه تم ضبط وإحضار عدد 140 نباش في الفترة من 19/10 إلى 28/10 علي مستوى اﻷحياء بالمحافظة.

وجارى تنفيذ تعليمات المحافظ ﻷستمرار أمر ضبط وإحضار للنباشين حتي نحد من هذه الظاهره في شوارع الإسكندرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا