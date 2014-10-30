7 قتلى في باكستان بغارة جوية لطائرة أمريكية بدون طيار

ذكرت مصادر أمنية باكستانية أن ضربات شنتها طائرة أمريكية من دون طيار أسفرت عن مقتل سبعة متمردين، بينهم مسؤول في شبكة حقاني، في المناطق القبلية الحدودية مع أفغانستان.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر أمني قوله إن “سبعة متمردين على الأقل بينهم أربعة أجانب قتلوا في هذه الغارة لطائرة من دون طيار”، موضحا أن مسؤولا في شبكة حقاني من بين القتلى.

ووقعت الغارة في وقت مبكر، اليوم الخميس، في قرية نرجس على بعد أكثر من 25 كيلومترا غرب وانا، كبرى مدن منطقة جنوب وزيرستان القبلية التي تعد معقلاً لحركة طالبان والقاعدة ومقاتلين أجانب من الأوزبك والأويغور.