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بالصور.. أشهر 13 منزل مسكون في أمريكا

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بالصور.. أشهر 13 منزل مسكون في أمريكا بالصور.. أشهر 13 منزل مسكون في أمريكا

غلاف كتاب ” 13 قصة رعب أمريكية”

 

إعداد:  أية المرسي

قام أحد المصورين الأمريكيين بالتقاط وتجميع أكثر الصور إثارة وتشويق لأشهر البيوت المسكونة بالولايات الأمريكية في كتاب أسماه ” 13 قصة رعب أمريكية”.

واشتهرت هذه البيوت وفقا لتاريخ بعضها المثير ولحوادث غريبة فردية حدثت في البعض الأخر.

“لوليس” المصور الامريكي معروف عنه اهتمامه بالتقاط صور غريبة ومختلفة. وأطر صوره لا يملأها سوى بورتريهات لمنازل وأسواق ومصانع مهجورة ومهدمة ولكنها أبدا غير منسية.

اعتاد لوليس التنقل ما بين الولايات المختلفة لا يحمل معه سوى الكاميرا الخاصة به, وبراعة وخفة تمكنه من دخول تلك الاماكن.

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