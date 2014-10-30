بالفيديو.. رئيس جامعة دمياط يفتتح مهرجان الرياضات الشاطئية الثاني برأس البر

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات ومنافسات مهرجان الرياضات الشاطئية الثاني المقام بمدينة رأس البر والذي تنظمه كلية التربية الرياضية بجامعة دمياط.

وتتضمن المنافسات (كرة القدم الشاطئية بنين – بنات / كرة الطائرة الشاطئية بنين- بنات/ كرة السرعة/ لعبة الراكيت / ومسابقات شاطئية ترويحية) ويتضمن مسابقات ترويحية مائية بمدينة ووتر بارك بشارع (109) برأس البر.

وكان الدكتور رمضان الطنطاوى – رئيس الجامعة قد افتتح المهرجان بحضور المهندس طارق السباعي – رئيس جهاز تنمية وتعمير مدينة دمياط الجديدة، ونائبه حسن حباطة، و علاء جاد – وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبعض قيادات الجامعة السابقين والحاليين.

وبدأت مراسم المهرجان بتنظيم دقيقة حداداً على أروح شهداء القوات المسلحة الذين استُشهدوا فى الحادث الإرهابي الغاشم بشمال سيناء والذي راح ضحيته عدد كبير من جنودنا البواسل.

وتضمن حفل الافتتاح كلمة لرئيس الجامعة رحّب فيها بجموع كليات التربية الرياضية المشاركة بالمهرجان، وشدد على دور الشباب فى النهوض بمصرنا الغالية وبناء مستقبلها الواعد بأيدى شبابها.

وتضمن حفل الافتتاح العديد من العروض الفنية والذي قام بإعداده طلاب قسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة دمياط تحت إشراف الدكتور أمجد عبد اللطيف – عميد كلية التربية الرياضية، و د. علاء حمدي – منسق قسم الإدارة الرياضية بالكلية ومنسق المهرجان، حيث قام الطلاب بتقديم عروض شعبية وبدوية وكذلك عرض التنورة.

الجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان ستنتهي غدا الجمعة وسيتم توزيع الجوائز وحفل الختام.