بالفيديو.. محمد صبحي يشيد ببرنامج “صباح أون” ويطالب “الإعلام” بإبراز الإيجابيات

أكد الفنان محمد صبحى، أن الإعلام المصري ينظر للجانب السلبي فقط بالجامعات المصرية ويرصد دائمًا العنف والفوضى بها، ما يعطى صورة سيئة ويصدر حالة من الإحباط للمواطنين على الرغم من وجود إيجابيات يجب الاهتمام بها لتنمية عقول الشباب ومحاربة العنف والإرهاب.

وقال “صبحى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” الذي يقدمه كل من الإعلامي رامي رضوان والإعلامية نهاوند سري على قناة “ONTV”، مشيدًا بأداء مقدمي البرنامج الرائع حسب وصفه، ومؤكدًا أن البرنامح يعد فقرة أساسية في حياة الكثير من المواطنين قبل ذهابهم إلى أشغالهم لأنه يعطي جرعة إخبارية سهلة وبسيطة في بداية اليوم.

وأضاف “صبحي” إنه خلال الـ6 شهور الماضية تقابل مع نماذج مشرفة من طلاب المدارس والجامعات من خلال ندوات أقامها معهم حيث وجد شبابًا واعيًا وناضجًا بعكس الفكرة التي انطبعت لديه من خلال الإعلام وبالتالى لابد من تسليط الضوء على هذه النماذج الإيجابية.

وأضاف، أنه على جميع الفنانين والمثقفين السياسيين والإعلاميين أن يفعلوا مثله وينظموا ندوات مع الطلاب في المدارس لمناقشتهم وإخراج مواهبهم وتنمية عقولهم من أجل بلد أفضل.

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