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محلب يصدر قراراً يحدد إختصاصات نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

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محلب يصدر قراراً يحدد إختصاصات نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محلب يصدر قراراً يحدد إختصاصات نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

إبراهيم محلب

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء قراراً يتضمن الإختصاصات التي سيتولى مباشرتها المهندس أسامة على عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
> وقال البيان الصادر عن مجلس الوزراء اليوم إن الإختصاصات، ضمت الإشراف على ومتابعة مشروعات القطاع الخاص للطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، وكذا رفع أداء وتحسين كفاءة محطات التوليد الحالية ومتابعة برامج الصيانة والإحلال والتجديد، ومتابعة مشروعات محطات التوليد الجديدة.
> وطبقا للقرار يتولى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة القيام بمهام الوزير في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، وكذا أداء الإختصاصات التنفيذية التي يرى الوزير تفويضه فيها وفقاً لنشاط الوزارة.
> كما شملت الإختصاصات، الإشتراك في وضع إستراتيجية الوزارة المستقبلية الخاصة بالطاقة، ووضع البرامج التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها، والإشراف على منظومة ترشيد الطاقة في ، والتنسيق مع الوزارات الأخرى لتحقيق الإستفادة القصوى من التعاون مع هذه الوزارات.

أ ش أ

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