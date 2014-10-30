تألقي بأقلام الكحل الملونة كالخبراء

الكثير من السيدات أو الفتيات يفضلن استخدام أقلام الكحل الملونة لجمالها وجاذبيتها، ولكنهنّ قد يواجهن بعض الصعوبات في هذا الأمر. فالأقلام الملونة إذا استخدمت في رسم حاد أو مهزوز أو حتى بألوان غير متناسقة مع العين قد تجعل إطلالتك سيئة وغير جذابة.

فأقلام الكحل الملونة كظلال العينين، تحتاج منك اختيار ألوانها بعناية حسب شكل عينيك ولونهما، وحسب المناسبة التي ستذهبين إليها أيضًا. تعرفي أكثر على قواعد استخدام أقلام الكحل الملونة من خلال هذه النصائح:



1.عليك باستخدام ألوان الكحل الملونة حسب شكل رسمه عينيك.

فالعيون الجاحظة تحتاج إلى الابتعاد عن الألوان الفاتحة حتى لا تزداد جحوظًا، ولذلك فإنّ أقلام الكحل الفاتحة لن تكون مناسبة لها، وإذا كنت تريدين استخدام لون فاتح كالأخضر مثلًا. عليك بوضع طبقة من اللون الأسود على رموشك السفلية أولًا ثم استخدام اللون الأخضر وذلك لخلق بعض العمق لاطلالتك. أما إذا قمت باستخدام الألوان الفاتحة فقط فسينعكس على مظهرك التعب والإرهاق.

2.استخدمي الكحل على خط الرموش الداخلية إذا كانت عينيك صغيرتين.

فالعيون الصغيرة تحتاج إلى خط من الكحل الملون داخل العين مع مده إلى خارج الجفن لتوسيع العين قليلاً وعدم الاكتفاء بمد الكحل الى حدود إلجفن فقط.

3.استخدمي الأقلام الملونة المضمونة والموثوق بها:

بالت عليك بالاهتمام بشراء العلامات التجارية المضمونة، حتى وإن لم تكن مرتفعة الثمن، اختاري الماركة المضمونة المعروفة في الأسواق والتي تناسب ميزانيتك.

4.اهتمي بإضافة اللمسات الجمالية:

ولصنع بعض اللمسات الجمالية لنظرة عينيك يمكنك استخدام تكنيك الفرشاة المشطوفة. فبعد رسم عينيك بالكحل قومي باستخدام الفرشاة المشطوفة فوق خط الكحل لجعله أكثر طبيعية وجاذبية من جهة، وللتخلص من عيوب أو اهتزازات قلم الكحل أثناء الرسم.

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