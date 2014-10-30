Clinique Smart سيروم ذكي لدرجة أنه يفهم ماضي بشرتك ويغير مستقبلها

Clinique Smart Custom-Repair Serum هو عبارة عن تركيبة فائقة التطور تستخدم قوة 37 براءة اختراع لتقديم الإصلاح المخصص. تستخدم التركيبة تقنية إصلاح دقيقة لإصلاح الضرر الذي ترينه وحتى الضرر الذي لا ترينه. ترسل البشرة المتضررة إشارات تدل على الضيق والإنزعاج. Clinique Smart Custom-Repair Serum يفهم هذه الإشارات ويقدم المكونات المناسبة للبدء بإصلاح الضرر بشكل مرئي. إن كانت هناك مكونات لا حاجة لها في معالجة مشكلة معينة، فهي تبقى لحين الطلب. التركيبة ذكية لهذه الدرجة.

Clinique Smart Custom-Repair Serum يقدم إصلاحاً مستهدفاً حسب الحاجة، حيث تدعو الحاجة وأثبتت الاختبارات السريرية حسن أدائه. بعد دراسة دامت 12 أسبوع، أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في معالجة عدم تجانس لون البشرة، البقع الداكنة، البهتان، الخطوط والتجاعيد والتماسك. مستحضر ثوري فائق التطور، تمت صياغة هذا السيروم الذكي مع تقنيات متعددة تعمل معاً على منح إصلاح مستهدف.

كيفية العمل:

يحسن البشرة مع مكونات مهدئة:

البشرة التي تكون في حالة التهاب أو تهيج مزمن قد لا تملك الطاقة على إصلاح الضرر فيها. عندما تهدأ البشرة، تمتلك الطاقة التي تحتاجها من المكونات المهدئة لتسكينها، فتمنح تركيزاً عالياً من المنشطات من أجل توفير إصلاح مستهدف حسب احتياجات بشرتك دون التسبب بتهيجها.

• الطحالب الحمراء المتميزة الفعالة "المشحونة جداً" تساعد على تهدئة وتسكين البشرة لتصبح أكثر استقبالاً للإصلاح.

• خلاصة الليكوريس والكافيين يساعدا أيضاً على تحسين الكفاءة الخلوية وتفادي حدوث التهيج.

يستهدف تباين لون البشرة، البقع الداكنة أو بهتان البشرة:

يوحد لون البشرة:

• مكونات مفتحة مستخلصة من Dianella Ensifolia إضافةً إلى خلاصة Morus Nigra Root Extract، خلاصة Scutellaria Baicelensis Root Extract وخلاصة العنب تساعد على تقليل مظهر التبقع اللوني الحالي لحصول على بشرة أكثر تجانساً في اللون.

يقلل مظهر البقع الداكنة:

• مضادات الأكسدة مثل فيتامين C و Ergothioneine تساعد على محاربة زيادة إنتاج الميلانين ويقوم حمض الساليسيليك بتقشير البشرة لتفتيت البقع الداكنة.

يحسن من التألق، النعومة والإشراق:

• يساعد حمض الساليسيليك و Glucosamine على تعزيز تجديد الخلايا لتقليل مظهر بهتان سطح البشرة.

يستهدف الخطوط والتجاعيد ويمنح التماسك للبشرة:

يقلل مظهر الخطوط والتجاعيد:

• مزيج من الكولاجين يعزز الببتيدات مثل Acetyl Hexapeptide-8 و Palmitoyl Oligopeptide حيث يساعد هذ المزيج على دفع التجاعيد من الأسفل.

• تنطلق إنزيمات إصلاح مغلفة مثل Ultrasomes، Photosomes و Roxisomes لتعمل معاً وتساعد بشكل مرئي على تصحيح وإصلاح الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية UV الذي يساهم في تشكل الخطوط والتجاعيد.

• Sodium RNA ينشط أنظمة الإصلاح الطبيعية للمساعدة على إصلاح الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية UV بشكل ملحوظ.

يمنح البشرة الرفع والتماسك:

• المكونات التي تعزز الكولاجين مثل بروتين مصل اللبن وخلاصة Siegesbeckia Orientalis Extract تساعد على إعادة بناء تركيبة البشرة الداعمة لإعادة ملء البشرة الرقيقة المترهلة واستعادة مرونتها.

يحافظ على الترطيب والليونة:

• يتم الحفاظ على مستويات الترطيب في البشرة مع حمض الهيليورونيك، خلاصة الشعير، خلاصة جنين القمح وخلاصة الخيار لتبقى البشرة مترطبة تماماً، مرنة وممتلئة خلال اليوم.

Clinique Smart Custom-Repair Serum يناسب جميع أنواع البشرة، جميع الأعمار والأجناس. توضع ضختين من السيروم في راحة اليد ويتم تدليك السيروم على البشرة برؤوس الأصابع للمساعدة على دوران الأوعية الدموية الصغرى. يوضع مرتين في اليوم بعد نظام العناية بالبشرة ثلاثي الخطوات 3-Step Skin Care System المناسب. يُتبع بمستحضر ترطيب معالج مناسب ومستحضر الحماية من الشمس في النهار.