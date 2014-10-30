بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح المرحلة الأولى من أعمال تطوير المستشفى العام بتكلفة 30 مليون جنيه

قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، يرافقه الدكتور هشام الشناوى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة والدكتور أحمد صالح، المدير العام لمستشفى الإسماعيلية العام، بافتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى والتى بلغ إجمالى تكلفتها المالية نحو 30 مليون جنيهًا والتى شملت تطوير ورفع كفاءة أقسام الاستقبال والطوارىء والعيادات الخارجية والجناح الفندقى وقسم الغسيل الكلوى الذى تم تزويده بـ 20 ماكينة غسيل كلوى جديدة من أحدث الأنواع بالاضافة الى تزويد المستشفى بـ 80 سرير مجهز جديد وتطوير وصيانة التكييف المركزى بالمستشفى وتطوير قسم عناية القلب بالاضافة الى تطوير ورفع كفاءة المطبخ وممر الخدمات والعيادات الخارجية والاستقبال والجناح الفندقى بمعرفة الهيئة العامة للابنية التعليمية من الخطة الاستثمارية بتكلفة بلغت قيمتها 2مليون و800 ألف جنيها .

يأتى هذا فى اطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بالذكرى الـ 41 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفى إطار خطة المحافظة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة وتطوير جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها من أجل رفع مستوى الآداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم للمواطنيين وفى إطار سلسلة الافتتاحات التى يقوم بها محافظ الإسماعيلية للعديد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة .

وخلال مراسم الافتتاح وتفقد أعمال التطوير التى تمت بالمستشفى، أشاد محافظ الإسماعيلية بجهود كل من ساهم فى تنفيذ وانجاز هذه الأعمال، وأوصى بضرورة الحفاظ على ما تم انجازه والاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لجميع المنشآت والأجهزة والمعدات الطبية والاهتمام بالحفاظ على مستوى النظافة العامة بالمستشفى كما أكد على جميع الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى بحسن معاملة المرضى والمواطنيين المترددين على المستشفى لتلقى العلاج والعمل المستمر على مواصلة التطوير ورفع مستوى الآداء لكافة الخدمات لاستكمال تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة كاملة .

وفى ختام الجولة حرص المحافظ على تفقد وحدة المولدات الكهربائية وتنفيذ تجربة عملية للاطمئنان على كفاءة تشغيل هذه المولدات لتغذية المستشفى بالكامل بالتيار الكهربائى فى الحالات المحتملة لانقطاع التيار العمومى عن المستشفى .

رافق المحافظ خلال مراسم الافتتاح المهندس طلعت عليوة، مدير عام فرع الأبنية التعليمية بالإسماعيلية والمهندس أحمد هاشم، رئيس قطاع الأبنية التعليمية والمهندس ياسر الشوكى، مدير فرع القناة لشركة المقاولون العرب وعدد من الأطباء والقيادات التنفيذية بالمحافظة، كما حضر الافتتاح من رجال الأعمال أعضاء مجلس ادارة جمعية أصدقاء المستشفى العام كل من سمير السمان ويوسف سهمود .