وفاة جندي تركي أطلق عليه النار في مدينة كردية

أعلنت هيئة أركان الجيش التركي، وفاة جندي تركي متأثرا بجروح بالغة، أصيب بها أمس الأربعاء في دياربكر، كبرى المدن الكردية، في جنوب شرق تركيا جراء عيارات نارية أطلقها رجلان ملثمان.

وقالت هيئة الأركان في بيان أن القوات المسلحة التركية “تدين بشدة هذا الاعتداء الوحشي الدنيء والغادر”.

وقد سقط نجدت ايدو أوغلو، إثر اصابته بإطلاق نار عن قرب، أمس الأربعاء، فيما كان خارج الخدمة يقوم بشراء حاجيات لزوجته في وسط مدينة دياربكر، ولم تعرف هوية الملثمين اللذين فتحا النار بحسب الجيش.

ويأتي هذا الهجوم بعد مقتل ثلاثة جنود آخرين السبت الماضي، في ظروف مماثلة فيما لم يكونوا في الخدمة في مدينة سوكسيكوفا بأقصى جنوب شرق تركيا.

ونسب الجيش الهجوم السابق إلى الأكراد في حزب العمال الكردستاني والذين نفوا ذلك بشكل قاطع.

وقد أعلن حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام التركي، وقفاً لإطلاق النار منذ 2003 بعد بدء محادثات سلام مع حكومة أنقرة.

لكن عملية السلام هذه مهددة برفض تركيا التدخل عسكرياً للدفاع عن مدينة عين العرب السورية التي يحاصرها عناصر جماعة “داعش” الإرهابية.

وقد غذت السياسة التي تعتمدها أنقرة حيال الحرب على سوريا مطلع الشهر اضطرابات عنيفة موالية للأكراد في مدن تركية عديدة أسفرت عن سقوط أكثر من 30 قتيل.