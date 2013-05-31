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الفراولة للتخلُّص من الرؤوس السَّوداء والحبوب

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الفراولة للتخلُّص من الرؤوس السَّوداء والحبوب الفراولة للتخلُّص من الرؤوس السَّوداء والحبوب

للتخلُّص من الرؤوس السَّوداء والحبوب: قومي بهرس 3 ثمار من الفراولة، ثم ضعيها في فنجان من خلّ التُّفاح، اتركي المزيج لمدَّة ساعتين، ثم قومي بتصفيته باستخدام الشَّاش.
استخدمي الفراولة المتبقِّية والممزوجة بخلّ التُّفاح في عمل قناع للوجه والعنق لمدَّة ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
يتميَّز هذا القناع أيضاً بأنَّه مليّن لبشرة الوجه، لذا فهو مناسب جدًا لأيام الصَّيف الحارَّة.

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