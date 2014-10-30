وزير الشباب والرياضة يفتتح ملاعب الإسكواش الجديدة بشرم الشيخ

يفتتح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مساء اليوم، ملاعب الاسكواش الجديدة بنادى شرم الشيخ الرياضى والذى تم الانتهاء من إنشائهم.

ويرافق الوزير ،خلال افتتاحه لملاعب النادى، على انور الشناوى مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ومحمد فتحى وكيل المديرية للرياضة، ومجموعة من القيادات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء.

ويقوم وزير الشباب والرياصة بالاستماع إلى مطالب مسئولى النادى والتعرف على احتياجاتهم المطلوبة من دعم لتوفيره فى سبيل الدور الذى يقوم به النادى فى إعداد النشء والشباب وإتاحة الممارسة الرياضية لهم.

ومن المقرر أن يتفقد عبد العزيز منشآت النادى ورصد حالتها الإنشائية على أرض الواقع ومتابعة الأنشطة المنفذة بداخله، وذلك فى إطار جولات الوزير التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضة بمختلف المحافظات، وافتتاح أعمال التطوير الملحقة بها.