القوات المسلحة تنفذ عملية برمائية بجنوب سيناء ضمن فعاليات المناورة “بدر 2014″

نفذت وحدات من الجيش الثالث الميداني عملية إبرار بحري تكتيكي لعناصر المشاة الميكانيكي والوحدات المدرعة للتصدي لإبرار جوي معادي على أحد المضايق الجبلية الهامة بجنوب سيناء واستعادة السيطرة باشتراك عناصر من القوات البحرية والجوية ووحدات المظلات، الذي يعد أحد أبرز الأنشطة التدريبية غير النمطية التي تأتي ضمن مراحل المناورة الاستراتيجية التعبوية ” بدر 2014 ” .

> بدأت العملية بقيام المقاتلات بتأمين عملية إبرار جوي لعناصر من وحدات المظلات باستخدام الطائرات الهليكوبتر والتي تمثل الجانب المعادي لاقتحام احد المضايق والممرات الجبلية ذات الاهمية الخاصة والسيطرة عليه .

> وقامت العناصر المكلفة بتأمين المضيق بإدارة أعمال قتال تعطيلي للقوات المعادية، والارتداد المنظم إلي الشاطئ لتأمين منطقة الإبرار البحري للوحدات الميكانيكية والمدرعة، حيث قامت مجموعة من سفن الإبرار التابعة للقوات البحرية بتحميل القوات المبرة من أحد الموانئ المخططة والإبحار بها إلي مناطق الإنزال على الشاطئ لاقتحام المضيق، وحصر وتثبيت العدو واستعادة السيطرة على المضيق وتأمينه بالتعاون مع القوات الجوية وباستغلال طبيعة الأرض وأعمال المناورة بالقوات والنيران للوقاية من ضربات العدو المباشرة وغير المباشرة .

> كما قامت وحدات من الدفاع الجوي التي تعمل ضمن التشكيلات البرية بالمعاونة في توجيه المقاتلات أثناء مهاجمة الأهداف المعادية، وتوفير الحماية الجوية للقوات المنفذة للأبرار ورصد وتتبع الطائرات المعادية والتعامل معها علي كافة الارتفاعات .

> وتعد عملية الإبرار البحري من أعقد العمليات العسكرية لما له من خصائص مميزة تختلف عن باقي العمليات البرية والبحرية والجوية، وذلك باستخدام وتوجيه القوة من البحر لتحقيق أهداف محددة على الأرض، والقدرة على إدارة أعمال القتال في المناطق الجبلية التي تتطلب العديد من المهارات القتالية والميدانية العالية للقوات المنفذة للإبرار.

> وفي سياق متصل نفذت عناصر القوات الخاصة أحد الأنشطة التدريبية البارزة بالقيام عملية إبرار جوي خلف الخطوط واسعة النطاق علي احد الاتجاهات الاستراتيجية، استخدم خلالها عدد من الطائرات الهليكوبتر والهليكوبتر المسلح، وذلك في إطار فعاليات المناورة بدر 2014 .