تعلمي فن المكياج الهادئ لليلة رومانسيّة

ذهبي وقشدي ووردي هادئ ، ألوان تظلّل العينين وتبرزهما بطريقة رومانسية ناعمة مع اعتماد بشرة فاتحة اللون نقيّة ....

فكرة وتنسيق : رابعة الزيات وهبي

عدسة : جان كلود بجاني

ماكياج : سارة حسن

شعر : سلام من صالون طوني صوايا

الملابس والاكسسوارات من محلات Kulte – بيروت

صورة 1 :

- تم اعتماد كريم الاساس " ديور سكين نيود من ديور " Diorskin Nude , Dior

- على العينين تم استخدام الظلال " أومبر 5 لوميير 2 فوف من ايف سان لوران " Ombre 5 Lumieres 2 Fauve , YSL

- الماسكارا " ماسكارا وندر بيرفكت بلاك من كلارنس " Mascara Wonder Perfect Black , Clarins “

- البلاش " 4 سيزونينغ برونزينغ باودر من غيرلان " “ 4 Seasoning Bronzing Powder , Guerlain “

- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " روج ايكلا 15 نيود من كلارنس " Rouge Eclat 15 Nude , Clarins

صورة 2

- تم اعتماد كريم الاساس " لانجري دو بو من غيرلان " Lingerie De Peau , Guerlain

- على العينين تم استخدام الظلال "5 كولور ديزاينر 708 أمبر ديزاين من ديور " 5 Couleurs Designer Amber Design , Dior

- الماسكارا " ماسكارا فولوم ايفيه فو سيل من ايف سان لوران " Mascara Volume Effet Faux Cils , YSL

- البلاش " بلاش سوبتيل هايلايتر من لانكوم " Blush Subtil Highliter , Lancome

- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " روج فولوبتيه شاين 13 من ايف سان لوران " Rouge Volupte Shine 13 , YSL

صورة 3

- تم اعتماد كريم الاساس " بيرفكسيون لوميير من شانيل " Perfection Lumiere , Chanel

- على العينين تم استخدام الظلال " تشيري بو روز بيرل من ديور " Cherry Bow Rose Perle , Dior

- الماسكارا " ماسكارا فولوم نوار من شانيل " Mascara Volume Noir , Chanel

- البلاش " بريزم بلاش 23 أفيسيونادو بيتش من كلارنس " Prisme Blush 23 Aficionado Peach , Clarins

- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " روج فولوبتيه شاين 16 من ايف سان لوران " Rouge Volupte Shine 16 , YSL

صورة 4 :

- تم اعتماد كريم الاساس " فوتو بيرفكشن من جيفنشي " Photo Perfexion , Givenchy

- على العينين تم اعتماد الظلال " اومبر هيبنوز مونو 209 من لانكوم " Ombres Hypnose Mono 209 , Lancome

- الماسكارا " ديور شو بلاك آوت ماسكارا من ديور " Diorshow Black Out Mascara , Dior

- البلاش " روز أو جو من غيرلان " Roses Aux Joues , Guerlain

- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " روج ايكلا 15 نيود من كلارنس " Rouge Eclat 15 Nude , Clarins