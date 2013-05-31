تعلمي فن المكياج الهادئ لليلة رومانسيّة

ذهبي وقشدي ووردي هادئ ، ألوان تظلّل العينين وتبرزهما بطريقة رومانسية ناعمة مع اعتماد بشرة فاتحة اللون نقيّة ....
فكرة وتنسيق : رابعة الزيات وهبي
عدسة : جان كلود بجاني
ماكياج : سارة حسن
شعر : سلام من صالون طوني صوايا
الملابس والاكسسوارات من محلات Kulte – بيروت
صورة 1 :
- تم اعتماد كريم الاساس " ديور سكين نيود من ديور " Diorskin Nude , Dior
- على العينين تم استخدام الظلال " أومبر 5 لوميير 2 فوف من ايف سان لوران " Ombre 5 Lumieres 2 Fauve , YSL
- الماسكارا " ماسكارا وندر بيرفكت بلاك من كلارنس " Mascara Wonder Perfect Black , Clarins “
- البلاش " 4 سيزونينغ برونزينغ باودر من غيرلان " “ 4 Seasoning Bronzing Powder , Guerlain “
- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " روج ايكلا 15 نيود من كلارنس " Rouge Eclat 15 Nude , Clarins
صورة 2
- تم اعتماد كريم الاساس " لانجري دو بو من غيرلان " Lingerie De Peau , Guerlain
- على العينين تم استخدام الظلال "5 كولور ديزاينر 708 أمبر ديزاين من ديور " 5 Couleurs Designer Amber Design , Dior
- الماسكارا " ماسكارا فولوم ايفيه فو سيل من ايف سان لوران " Mascara Volume Effet Faux Cils , YSL
- البلاش " بلاش سوبتيل هايلايتر من لانكوم " Blush Subtil Highliter , Lancome
- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " روج فولوبتيه شاين 13 من ايف سان لوران " Rouge Volupte Shine 13 , YSL
صورة 3
- تم اعتماد كريم الاساس " بيرفكسيون لوميير من شانيل " Perfection Lumiere , Chanel
- على العينين تم استخدام الظلال " تشيري بو روز بيرل من ديور " Cherry Bow Rose Perle , Dior
- الماسكارا " ماسكارا فولوم نوار من شانيل " Mascara Volume Noir , Chanel
- البلاش " بريزم بلاش 23 أفيسيونادو بيتش من كلارنس " Prisme Blush 23 Aficionado Peach , Clarins
- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " روج فولوبتيه شاين 16 من ايف سان لوران " Rouge Volupte Shine 16 , YSL
صورة 4 :
- تم اعتماد كريم الاساس " فوتو بيرفكشن من جيفنشي " Photo Perfexion , Givenchy
- على العينين تم اعتماد الظلال " اومبر هيبنوز مونو 209 من لانكوم " Ombres Hypnose Mono 209 , Lancome
- الماسكارا " ديور شو بلاك آوت ماسكارا من ديور " Diorshow Black Out Mascara , Dior
- البلاش " روز أو جو من غيرلان " Roses Aux Joues , Guerlain
- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " روج ايكلا 15 نيود من كلارنس " Rouge Eclat 15 Nude , Clarins