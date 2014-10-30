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وزير الآثار يتابع أعمال التطوير بمرسى تل العمارنة ومركز الزوار بالمنيا

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وزير الآثار يتابع أعمال التطوير بمرسى تل العمارنة ومركز الزوار بالمنيا وزير الآثار يتابع أعمال التطوير بمرسى تل العمارنة ومركز الزوار بالمنيا

الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار

تفقد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الاثار أثناء زيارته لمحافظة المنيا مركز الزوار بمنطقة تل العمارنه والي تبلغ تكلفته 35 مليون جنيه ،يتكون من طابقين ،يضم الطابق الاول ماكيت كامل لاحد المنازل الفرعونية اما الطابق الثاني فيضم نموذج متكامل لمنطقة تل العمارنه ، وكذلك شرح تفصيلي حول المناطق الاثرية بالمنطقة.

وتابع الوزير ،يرافقه اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الاعمال التي تم الانتهاء منها بالمرسي السياحي لمنطقة تل العمارنة بتكلفة تقدر باكثر من 2 مليون جنيه ،يخدم المرسى بواخر الرحلات النيلية الطويلة القاهرة-اسوان ،حيث أعلن المحافظ عن افتتاح المرسي السياحي ومركز الزوار مطلع العام الجديد.

شهد الوزير خلال جولته بمنطقة اثار تل العمارنه اعمال الانشاء النهائية للطريق السياحي ،الذي يبدأ من اعلى كوبري ملوي على النيل الى منطقة تل العمارنة الاثرية،حيث يربط الطريق بين منطقة تونة الجبل الاثرية والاشمونين ومتحف ملوي غرب النيل وبين منطقة تل العمارنة وبني حسن شرقا بطول 7 كم ،حيث سيوفر هذا الطريق حوالي 85 كم كانت تستهلك عبر طريق الصحراوي الشرقي للدخول للمنطقة الاثرية.

تابع الوزير ماتم انجازه من اعمال بمتحف اخناتون الذي يقع على ضفاف النيل بمدينة المنيا ،مؤكدا انه سيقوم بدراسة امكانية انارة المتحف بالطاقة الشمسية ، وقد تم انجاز المرحلة الاولى من المتحف ،كما تم انجاز حوالي 95% من جميع اعمال المرحلة الثانية ، وجاري العمل بالمرحلة الثالثة.

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