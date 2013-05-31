تقارير لـ«الإرشاد» تحذر من ارتفاع الغضب ضد «مرسى وإخوانه» قبل 30 يونيو

قيادى بـ«الحرية والعدالة»: نضع عدة سيناريوهات للتظاهرات.. واقتراحاتنا ونصائحنا للرئاسة «لا تنقطع»

كتب : هانى الوزيرى ومحمد طارق ومحمود شعبان بيومى منذ 23 دقيقة

كشفت مصادر بتنظيم الإخوان، عن أن مكتب الإرشاد، تلقى تقارير من المكاتب الإدارية بالمحافظات ووحدة التحليل والرصد بالمركز الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، تحذر من ارتفاع حالة الغضب فى الشارع ضد الرئيس محمد مرسى والإخوان، خصوصاً بعد أزمة سد النهضة، وتوقعت أن يشهد 30 يونيو مظاهرات كثيفة قد تؤدى إلى حالة فوضى فى البلاد، وهو ما اضطره للدعوة لاجتماع طارئ لمجلس شورى التنظيم مطلع الأسبوع المقبل، بعد تجاوز حملة تمرد 7 ملايين توقيع.

وقالت المصادر لـ«الوطن» إن الجماعة رصدت خلال الفترة الأخيرة حصول بعض الجهات على تمويل خارجى لإحداث مجموعة من الأزمات المتلاحقة قبل 30 يونيو، مشيرة إلى أن التقارير رصدت سعى البعض لتجدد أزمات الفتنة الطائفية، وغيرها من الأحداث.

وقال المهندس صابر عبدالصادق، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة لـ«الوطن»: «الحزب سيتواصل مع وزارة الداخلية لتؤدى واجبها تجاه أى أعمال عنف فى 30 يونيو والعمل على وقفها، وسنكثف خلال هذه الفترة من نشاط حملة «معاً نبنى مصر» ونقدم جملة من المشروعات الخدمية ذات النفع العام والمجانية للجماهير».

وكشف محمد زكريا شعبان، عضو الهيئة العليا للحزب، عن أن الحزب يضع عدة سيناريوهات لتظاهرات 30 يونيو، موضحاً أن اقتراحاتهم ونصائحهم للرئاسة حول حلول بعض المشاكل «لا تنقطع»، حسب قوله

وأكد الدكتور إبراهيم العراقى، عضو مجلس شورى الإخوان، أن اجتماع المجلس سيناقش تقريرا مقدما من الدكتور مصطفى الغنيمى، المشرف على حملة «معاً نبنى مصر»، حول ما أنجزته الحملة على مدار الشهور الماضية، فضلا عن مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبى.

وأوضح الدكتور ناجى ميكائيل، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، أن الحزب يشعر بالغضب من «سد النهضة»، قائلا لـ«الوطن»: «كلنا فى الحزب غاضبون جداً ونفكر فى حلول ومنها التدخل الدولى أو استخدام القوة الناعمة تجاه إثيوبيا أو توقيع اتفاقيات معها»، وأضاف: «رصدنا وجود حالة غضب شعبى بسبب سد النهضة لأن المياه تعتبر خطا أحمر بالنسبة لمصر، خصوصاً أن السودان لن تتأثر مثلما ستتأثر مصر».