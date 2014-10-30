استمتعي بتجربة العيش في أعشاش الطيور!

هل جرّبت يوماً العيش، على طريقة الطيور، بعيداً عن ضجيج المدينة وتلوّثها، رغبةً في الاتصال مباشرةً بالطبيعة، التي تبعث الراحة والطمأنينة في النفس؟

تصميم "فندق العرزال" يسمح لك بالاستمتاع بتجربة العيش بين الأشجار كالطيور.

إنّ هذا المفهوم الصديق للبيئة مستوحى من الأعشاش والخيم التقليديّة للهنود الحمر. لذلك، يتضمّن "العرزال" مجموعة من الأسرّة المصنوعة من خشب الخيزران (البامبو)، علماً ان ربط الخيزران ببعضه البعض، بوساطة الحبال، يعطينا شبكة منهجيّة، تسمح بإنشاء مساحات ثلاثيّة الزوايا.

ويتضمّن الفندق أماكن مخصّصة للنوم، مختلفة الأحجام، فضلاً عن الردهة والمطعم والمراحيض.

وتصرّح شركة الهندسة الصينية "باندا"، التي صمّمت هذا المفهوم، لمسابقة "أسطورة الخيمة" في بيان بأنّ "هذا التصميم الليّن والمرن قابل للتكيّف مع البيئة المحيطة به، بهدف إنشاء أجواء مريحة. كما أنّه يُمكن إزالته عندما لا تعود الحاجة إليه طارئة، من دون التسبّب بأيّ أثر سلبيّ على الطبيعة، إذ إنّ المفاصل تتّصل ببعضها البعض بالحبال، ممّا يُسهّل بناء الخيم وفكّها وحملها لنقلها".

ولا يقتصر هذا الفندق على الوظائف التقليدية الصديقة للبيئة فقط، بل يُعتبر عنصراً مساعداً لنمو الطبيعة،

إذ يُمكن للنباتات أن تنمو وتسيطر على مبناه لتغطّيه بالكامل.

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